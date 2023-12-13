Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО

13 декабря 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов для поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) к Новому году предложил трудовым коллективам РФ отправить свой дневной заработок. По его словам, в Санкт-Петербурге такой опыт уже имеется. «Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. В Петербурге мы проводим акцию „Один день для победы“. Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — сказал Милонов, его слова передает РИА Новости. Поддержка бойцам нужна не только перед праздниками, добавил Милонов. По его мнению, лучшей поддержкой будет перенастройка всей страны на победу. Также он пожелал, чтобы следующий год стал годом «окончательной победы». Но для этого необходимо сплотится так, как никогда, заключил парламентарий. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить льготы для разных категорий участников спецоперации на Украине. В частности, речь идет о распространении ряда льгот контрактников на добровольцев.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов для поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) к Новому году предложил трудовым коллективам РФ отправить свой дневной заработок. По его словам, в Санкт-Петербурге такой опыт уже имеется. «Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. В Петербурге мы проводим акцию „Один день для победы“. Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — сказал Милонов, его слова передает РИА Новости. Поддержка бойцам нужна не только перед праздниками, добавил Милонов. По его мнению, лучшей поддержкой будет перенастройка всей страны на победу. Также он пожелал, чтобы следующий год стал годом «окончательной победы». Но для этого необходимо сплотится так, как никогда, заключил парламентарий. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить льготы для разных категорий участников спецоперации на Украине. В частности, речь идет о распространении ряда льгот контрактников на добровольцев.