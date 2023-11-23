Турчак предложил распространить льготы контрактников на добровольцев

23 ноября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак предложил уравнять права добровольцев с остальными участниками СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочая группа по вопросам СВО призвала уравнять льготы для разных категорий участников спецоперации на Украине. Соответствующее предложение направлено президенту РФ Владимиру Путину, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Анализ поступающих в группу [по вопросам СВО] обращений говорит о том, что пока еще есть дисбаланс в этом вопросе. В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество», — рассказал Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Он также предложил дать возможность родителям и супругам тяжелораненных военнослужащих брать отпуск на работе для ухода за ними. Кроме того, для близких предлагается возможность оформлять регистрацию по месту жительства на имя военнослужащего. Помимо этого, хотят утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение. Турчак отметил, что нередко бывают такие ситуации, когда военнослужащим не хватает билетов. И это только часть предложенных инициатив. «Вместе с Фондом „Защитники Отечества“ продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования», — добавил Турчак. По его словам, в этом вопросе важно не просто обеспечивать бойцов СВО техническими средствами реабилитации, но и оказывать определенные медицинские услуги: массаж, физиолечение. Он предложил правительству внести соответствующие изменения в комплекс услуг по протезированию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая группа по вопросам СВО призвала уравнять льготы для разных категорий участников спецоперации на Украине. Соответствующее предложение направлено президенту РФ Владимиру Путину, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Анализ поступающих в группу [по вопросам СВО] обращений говорит о том, что пока еще есть дисбаланс в этом вопросе. В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество», — рассказал Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Он также предложил дать возможность родителям и супругам тяжелораненных военнослужащих брать отпуск на работе для ухода за ними. Кроме того, для близких предлагается возможность оформлять регистрацию по месту жительства на имя военнослужащего. Помимо этого, хотят утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение. Турчак отметил, что нередко бывают такие ситуации, когда военнослужащим не хватает билетов. И это только часть предложенных инициатив. «Вместе с Фондом „Защитники Отечества“ продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования», — добавил Турчак. По его словам, в этом вопросе важно не просто обеспечивать бойцов СВО техническими средствами реабилитации, но и оказывать определенные медицинские услуги: массаж, физиолечение. Он предложил правительству внести соответствующие изменения в комплекс услуг по протезированию.