Курганский режиссер Роман Мухортов при поддержке студии «Лессия», руководителем которой он является, выпустил приключенческую пародийную комедию «Королева джунглей». Фильм, с которым ознакомился корреспондент URA.RU, выполнен в духе VHS-классики.
«Новое кино Мухортова называется „Королева джунглей“. По сюжету миллионерша во время круиза падает за борт корабля и попадает в Африку. Там на нее открывает охоту банда браконьеров. Лента длится чуть более 40 минут», — передает корреспондент агентства.
Это уже не первый фильм Мухортова. Свою деятельность в киноиндустрии он начал в начале 2000-х годов. С тех пор наснимал порядка 20 картин. В 2017 году на международном кинофестивале «SKEY-CINEMA» Мухортова наградили как лучшего режиссера за ленту «Завещание адмирала».
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