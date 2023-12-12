Лента Романа Мухортова доступна для массового зрителя в соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский режиссер Роман Мухортов при поддержке студии «Лессия», руководителем которой он является, выпустил приключенческую пародийную комедию «Королева джунглей». Фильм, с которым ознакомился корреспондент URA.RU, выполнен в духе VHS-классики.

«Новое кино Мухортова называется „Королева джунглей“. По сюжету миллионерша во время круиза падает за борт корабля и попадает в Африку. Там на нее открывает охоту банда браконьеров. Лента длится чуть более 40 минут», — передает корреспондент агентства.

Это уже не первый фильм Мухортова. Свою деятельность в киноиндустрии он начал в начале 2000-х годов. С тех пор наснимал порядка 20 картин. В 2017 году на международном кинофестивале «SKEY-CINEMA» Мухортова наградили как лучшего режиссера за ленту «Завещание адмирала».