Челябинские школы дополнительно получат 603 миллиона на создание новых мест

Школы Челябинской области дополнительно получат деньги на создание новых мест в школах. Как следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, регион получит дополнительно 603,8 млн рублей.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектам РФ на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Челябинская область — 1,4 млрд рублей», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
Финансирование пройдет по двум близким направлениям. По одному из них сумму для региона уменьшили, зато по другому, связанному с ростом из-за демографических показателей, — значительно повысили. В целом же область дождалась увеличения финансирования.
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