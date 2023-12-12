12 декабря 2023

Челябинские школы дополнительно получат 603 миллиона на создание новых мест

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
На новые места в школах региону дадут дополнительно 603,8 млн рублей Фото:

Школы Челябинской области дополнительно получат деньги на создание новых мест в школах. Как следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, регион получит дополнительно 603,8 млн рублей.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектам РФ на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Челябинская область — 1,4 млрд рублей», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

Финансирование пройдет по двум близким направлениям. По одному из них сумму для региона уменьшили, зато по другому, связанному с ростом из-за демографических показателей, — значительно повысили. В целом же область дождалась увеличения финансирования.

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Школы Челябинской области дополнительно получат деньги на создание новых мест в школах. Как следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, регион получит дополнительно 603,8 млн рублей. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектам РФ на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Челябинская область — 1,4 млрд рублей», — отмечено в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Финансирование пройдет по двум близким направлениям. По одному из них сумму для региона уменьшили, зато по другому, связанному с ростом из-за демографических показателей, — значительно повысили. В целом же область дождалась увеличения финансирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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