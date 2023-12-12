В Челябинской области мошенники пытаются обмануть жен участников СВО

В Челябинской области зафиксированы случаи, когда мошенники пытаются сыграть на чувствах женщин, чьи мужья находятся на фронтах СВО. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе челябинской митрополии РПЦ.
«В связи со специальной военной операцией возникают новые вызовы. Фиксируются случаи, когда мошенники пытаются навязать свои услуги (дают обереги, произносят заклинания) женщинам, чьи мужья находятся на фронте», — цитируют в пресс-службе руководителя миссионерского отдела Челябинской епархии Константина Путника.
Церковь отрицательно относится к магии, в том числе к талисманам и оберегам. Попытки выманить деньги у членов семей участников СВО предосудительны не только с моральной точки зрения, но и с точки зрения уголовного кодекса. Статья 159 УК РФ «Мошенничество» предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Внимание мошенников к женам участников СВО связано с тем, что в семьях военнослужащих стали аккумулироваться значительные финансовые средства. Минимальная выплата военнослужащему составляет 204 тысячи рублей в месяц.
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