Энергетики завершили ремонт двух участков электроснабжения Салехарда

13 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Воздушные линии участвуют в электроснабжении Салехарда Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт двух линий электропередачи «Надым — Салехард-1» и «Надым — Салехард-2» в ЯНАО. Воздушные линии общей протяженностью свыше 700 км участвуют в электроснабжении столицы Ямала, сообщается на сайте «Россети Тюмень». «Специалисты переставили на новые фундаменты четыре металлические опоры. Также заменены 166 гасителей вибрации и 208 гасителей пляски для снижения рисков коротких замыканий из-за ветра, порывы которого в ЯНАО могут превышать 30 м/с», — сообщают в компании. Для ремонта электроснабжения Салехарда привлечены подъемные краны, болотоходы и вездеходы ТРЭКОЛ. Протяженность отремонтированных участков — 39 км. Стоимость работ составила 28 млн рублей. Энергетики используют технические решения, адаптированные к особенностям Арктики.

«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт двух линий электропередачи «Надым — Салехард-1» и «Надым — Салехард-2» в ЯНАО. Воздушные линии общей протяженностью свыше 700 км участвуют в электроснабжении столицы Ямала, сообщается на сайте «Россети Тюмень». «Специалисты переставили на новые фундаменты четыре металлические опоры. Также заменены 166 гасителей вибрации и 208 гасителей пляски для снижения рисков коротких замыканий из-за ветра, порывы которого в ЯНАО могут превышать 30 м/с», — сообщают в компании. Для ремонта электроснабжения Салехарда привлечены подъемные краны, болотоходы и вездеходы ТРЭКОЛ. Протяженность отремонтированных участков — 39 км. Стоимость работ составила 28 млн рублей. Энергетики используют технические решения, адаптированные к особенностям Арктики.