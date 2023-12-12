12 декабря 2023

Энергетики завершили ремонт двух участков электроснабжения Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Воздушные линии участвуют в электроснабжении Салехарда Фото:

«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт двух линий электропередачи «Надым — Салехард-1» и «Надым — Салехард-2» в ЯНАО. Воздушные линии общей протяженностью свыше 700 км участвуют в электроснабжении столицы Ямала, сообщается на сайте «Россети Тюмень».

«Специалисты переставили на новые фундаменты четыре металлические опоры. Также заменены 166 гасителей вибрации и 208 гасителей пляски для снижения рисков коротких замыканий из-за ветра, порывы которого в ЯНАО могут превышать 30 м/с», — сообщают в компании.

Для ремонта электроснабжения Салехарда привлечены подъемные краны, болотоходы и вездеходы ТРЭКОЛ. Протяженность отремонтированных участков — 39 км. Стоимость работ составила 28 млн рублей. Энергетики используют технические решения, адаптированные к особенностям Арктики.

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«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт двух линий электропередачи «Надым — Салехард-1» и «Надым — Салехард-2» в ЯНАО. Воздушные линии общей протяженностью свыше 700 км участвуют в электроснабжении столицы Ямала, сообщается на сайте «Россети Тюмень». «Специалисты переставили на новые фундаменты четыре металлические опоры. Также заменены 166 гасителей вибрации и 208 гасителей пляски для снижения рисков коротких замыканий из-за ветра, порывы которого в ЯНАО могут превышать 30 м/с», — сообщают в компании. Для ремонта электроснабжения Салехарда привлечены подъемные краны, болотоходы и вездеходы ТРЭКОЛ. Протяженность отремонтированных участков — 39 км. Стоимость работ составила 28 млн рублей. Энергетики используют технические решения, адаптированные к особенностям Арктики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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