Тюменских детей оставили без школы в новом строящемся микрорайоне

14 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Ранее жители жаловались, что в строящемся микрорайоне нет учебных учреждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе ЖК «Колумб» не планируют строить школу из-за отсутствия земельных участков. Об этом заявили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители жаловались, что в строящемся микрорайоне нет учебных учреждений. «Строительство школ в районе ЖК „Колумб“ генеральным планом города Тюмени в настоящее время не предусмотрено, информация о наличии земельных участков для их строительства от администрации г. Тюмени не поступала. В случае определения (выделения) администрацией земельного участка для размещения объектов образования в данном районе и поступления соответствующих заявок, вопрос строительства объектов будет рассмотрен в установленном порядке», — рассказали в департаменте. Там же добавили, что застройщики рассматривают возможность строительства дошкольного учреждения в жилом доме на улице Первооткрывателей. Ранее жители пожаловались, что в микрорайоне нет детских садов и школ. Тюменцы просили обустроить инфраструктуру в ЖК. «Хотелось бы еще в ближайшее время построить здесь детский сад и школу. Район расстраивается, а таких организации тут нет», — написала в соцсети «ВКонтакте» жительница Юлия.

В Тюмени в районе ЖК «Колумб» не планируют строить школу из-за отсутствия земельных участков. Об этом заявили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители жаловались, что в строящемся микрорайоне нет учебных учреждений. «Строительство школ в районе ЖК „Колумб“ генеральным планом города Тюмени в настоящее время не предусмотрено, информация о наличии земельных участков для их строительства от администрации г. Тюмени не поступала. В случае определения (выделения) администрацией земельного участка для размещения объектов образования в данном районе и поступления соответствующих заявок, вопрос строительства объектов будет рассмотрен в установленном порядке», — рассказали в департаменте. Там же добавили, что застройщики рассматривают возможность строительства дошкольного учреждения в жилом доме на улице Первооткрывателей. Ранее жители пожаловались, что в микрорайоне нет детских садов и школ. Тюменцы просили обустроить инфраструктуру в ЖК. «Хотелось бы еще в ближайшее время построить здесь детский сад и школу. Район расстраивается, а таких организации тут нет», — написала в соцсети «ВКонтакте» жительница Юлия.