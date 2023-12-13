Тюменских детей оставили без школы в новом строящемся микрорайоне

В Тюмени в районе ЖК «Колумб» не планируют строить школу из-за отсутствия земельных участков. Об этом заявили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители жаловались, что в строящемся микрорайоне нет учебных учреждений.
«Строительство школ в районе ЖК „Колумб“ генеральным планом города Тюмени в настоящее время не предусмотрено, информация о наличии земельных участков для их строительства от администрации г. Тюмени не поступала. В случае определения (выделения) администрацией земельного участка для размещения объектов образования в данном районе и поступления соответствующих заявок, вопрос строительства объектов будет рассмотрен в установленном порядке», — рассказали в департаменте. Там же добавили, что застройщики рассматривают возможность строительства дошкольного учреждения в жилом доме на улице Первооткрывателей.
Ранее жители пожаловались, что в микрорайоне нет детских садов и школ. Тюменцы просили обустроить инфраструктуру в ЖК. «Хотелось бы еще в ближайшее время построить здесь детский сад и школу. Район расстраивается, а таких организации тут нет», — написала в соцсети «ВКонтакте» жительница Юлия.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.