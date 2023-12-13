За год жители Челябинской области отдали телефонным и интернет-мошенникам 2 млрд рублей

В Челябинской области заведено более 9000 уголовных дел по кибермошенничеству
© Служба новостей «URA.RU»
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От рук кибермошенников в 2023 году пострадали сотни жителей региона Фото:

В Челябинской области в 2023 году на телефонных и интернет-мошенников заведено более 9 тысяч уголовных дел, от их рук пострадали сотни жителей региона. Всего южноуральцы отдали мошенникам более 2 млрд рублей, сообщил 13 декабря на совещании по кибербезопасности замгубернатора региона Алексей Фартыгин.

«В Челябинской области заведено более 9000 уголовных дел по кибермошенничеству в этом году. Сумма хищения составила более 2 млрд рублей. Проблема киберпреступности не теряет своей актуальности: южноуральцы продолжают попадаться на уловки мошенников, теряют свои сбережения, поэтому самым верным средством является профилактика таких преступлений», — сообщил Фартыгин.

В мероприятии, посвященном кибербезопасности, приняли участие первый заместитель министра общественной безопасности региона Владимир Гусак, представители правоохранительных структур, банков и органов власти. Участники совещания отметили, что телефонные преступники очень изобретательны, а также рекомендовали жителям региона быть бдительными, поскольку постоянно появляются новые способы мошенничества.

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В Челябинской области в 2023 году на телефонных и интернет-мошенников заведено более 9 тысяч уголовных дел, от их рук пострадали сотни жителей региона. Всего южноуральцы отдали мошенникам более 2 млрд рублей, сообщил 13 декабря на совещании по кибербезопасности замгубернатора региона Алексей Фартыгин. «В Челябинской области заведено более 9000 уголовных дел по кибермошенничеству в этом году. Сумма хищения составила более 2 млрд рублей. Проблема киберпреступности не теряет своей актуальности: южноуральцы продолжают попадаться на уловки мошенников, теряют свои сбережения, поэтому самым верным средством является профилактика таких преступлений», — сообщил Фартыгин. В мероприятии, посвященном кибербезопасности, приняли участие первый заместитель министра общественной безопасности региона Владимир Гусак, представители правоохранительных структур, банков и органов власти. Участники совещания отметили, что телефонные преступники очень изобретательны, а также рекомендовали жителям региона быть бдительными, поскольку постоянно появляются новые способы мошенничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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