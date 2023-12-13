За год жители Челябинской области отдали телефонным и интернет-мошенникам 2 млрд рублей

В Челябинской области заведено более 9000 уголовных дел по кибермошенничеству

13 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

От рук кибермошенников в 2023 году пострадали сотни жителей региона Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году на телефонных и интернет-мошенников заведено более 9 тысяч уголовных дел, от их рук пострадали сотни жителей региона. Всего южноуральцы отдали мошенникам более 2 млрд рублей, сообщил 13 декабря на совещании по кибербезопасности замгубернатора региона Алексей Фартыгин. «В Челябинской области заведено более 9000 уголовных дел по кибермошенничеству в этом году. Сумма хищения составила более 2 млрд рублей. Проблема киберпреступности не теряет своей актуальности: южноуральцы продолжают попадаться на уловки мошенников, теряют свои сбережения, поэтому самым верным средством является профилактика таких преступлений», — сообщил Фартыгин. В мероприятии, посвященном кибербезопасности, приняли участие первый заместитель министра общественной безопасности региона Владимир Гусак, представители правоохранительных структур, банков и органов власти. Участники совещания отметили, что телефонные преступники очень изобретательны, а также рекомендовали жителям региона быть бдительными, поскольку постоянно появляются новые способы мошенничества.

В Челябинской области в 2023 году на телефонных и интернет-мошенников заведено более 9 тысяч уголовных дел, от их рук пострадали сотни жителей региона. Всего южноуральцы отдали мошенникам более 2 млрд рублей, сообщил 13 декабря на совещании по кибербезопасности замгубернатора региона Алексей Фартыгин. «В Челябинской области заведено более 9000 уголовных дел по кибермошенничеству в этом году. Сумма хищения составила более 2 млрд рублей. Проблема киберпреступности не теряет своей актуальности: южноуральцы продолжают попадаться на уловки мошенников, теряют свои сбережения, поэтому самым верным средством является профилактика таких преступлений», — сообщил Фартыгин. В мероприятии, посвященном кибербезопасности, приняли участие первый заместитель министра общественной безопасности региона Владимир Гусак, представители правоохранительных структур, банков и органов власти. Участники совещания отметили, что телефонные преступники очень изобретательны, а также рекомендовали жителям региона быть бдительными, поскольку постоянно появляются новые способы мошенничества.