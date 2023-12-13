Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с истязанием челябинки с ребенком

13 декабря 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин вступился за челябинку с ребенком, которых истязает супруг Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о реакции правоохранительных органов за истязание мужчиной жительницы Челябинска с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что мужчина систематически применял насилие в отношении супруги и ее ребенка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад по озвученной ситуации и мерам реагирования правоохранительных органов, а также о ходе проведения проверки», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что мужчина был признан судом виновным в совершении противоправных действий. Несмотря на это, он продолжает преследовать женщину и высказывает угрозы. Также он применил насилие к их общему ребенку. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится проверка по ст. 117 УК РФ (истязание).

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о реакции правоохранительных органов за истязание мужчиной жительницы Челябинска с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что мужчина систематически применял насилие в отношении супруги и ее ребенка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад по озвученной ситуации и мерам реагирования правоохранительных органов, а также о ходе проведения проверки», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что мужчина был признан судом виновным в совершении противоправных действий. Несмотря на это, он продолжает преследовать женщину и высказывает угрозы. Также он применил насилие к их общему ребенку. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту проводится проверка по ст. 117 УК РФ (истязание).