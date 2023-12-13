Задержанного гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина сняли с поста

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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, депутат, чиновник, бизнесмен, губернатор, деловой разговор
С Мединским заключат контракт на два года Фото:

Генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина, которого задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сняли с поста. Предприятие возглавил его бывший первый заместитель Константин Мединский. Информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Завод «Исеть» Гайсина Малика Фавзавиевича», — указано в решении совета директоров. С Мединским заключат контракт на два года.

Сейчас Гайсин находится под домашним арестом 22 марта. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.

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Генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина, которого задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сняли с поста. Предприятие возглавил его бывший первый заместитель Константин Мединский. Информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Завод «Исеть» Гайсина Малика Фавзавиевича», — указано в решении совета директоров. С Мединским заключат контракт на два года. Сейчас Гайсин находится под домашним арестом 22 марта. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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