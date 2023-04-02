Источник: задержанный глава оборонного завода Гайсин предпочел частников гособоронзаказу

Претензии к главе завода электрических соединителей «Исеть» возникли из-за отказа увеличивать объем продукции по гособоронзаказу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арестованный по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа гендиректор завода «Исеть» (Свердловская область) Малик Гайсин предпочел частные заказы гособоронзаказу. Претензии к нему возникли именно по этой причине. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«К Гайсину большие и давние претензии. Проблема в том, что на больших совещаниях, где обсуждаются причины срыва гособоронзаказа, представители частных предприятий чаще всего отмалчиваются, что позволяет другим участникам сделать вывод, что проблема в частниках. Гайсина обвинили в том, что он отказался менять пропорцию частные заказы/гособоронзаказ в пользу последнего. Могут быть и другие дела», — поделился собеседник.

Гайсин был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, однако позднее дело переквалифицировали по статье о хищении. Силовики считают, что бизнесмен, руководя заводом, выдавал кредиты своим предприятиям. Гайсин уточнял, что все кредиты уже возвращены, а проценты погашены. Свою вину он не признает, а силовиков обвиняет в фальсификации.