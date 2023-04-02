02 апреля 2023

Источник: задержанный глава оборонного завода Гайсин предпочел частников гособоронзаказу

© Служба новостей «URA.RU»
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Уралхиммаш. Екатеринбург, сварка, сварщик, сварочные работы, завод, рабочий, сборка изделия
Претензии к главе завода электрических соединителей «Исеть» возникли из-за отказа увеличивать объем продукции по гособоронзаказу Фото:

Арестованный по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа гендиректор завода «Исеть» (Свердловская область) Малик Гайсин предпочел частные заказы гособоронзаказу. Претензии к нему возникли именно по этой причине. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«К Гайсину большие и давние претензии. Проблема в том, что на больших совещаниях, где обсуждаются причины срыва гособоронзаказа, представители частных предприятий чаще всего отмалчиваются, что позволяет другим участникам сделать вывод, что проблема в частниках. Гайсина обвинили в том, что он отказался менять пропорцию частные заказы/гособоронзаказ в пользу последнего. Могут быть и другие дела», — поделился собеседник.

Гайсин был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, однако позднее дело переквалифицировали по статье о хищении. Силовики считают, что бизнесмен, руководя заводом, выдавал кредиты своим предприятиям. Гайсин уточнял, что все кредиты уже возвращены, а проценты погашены. Свою вину он не признает, а силовиков обвиняет в фальсификации.

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Арестованный по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа гендиректор завода «Исеть» (Свердловская область) Малик Гайсин предпочел частные заказы гособоронзаказу. Претензии к нему возникли именно по этой причине. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «К Гайсину большие и давние претензии. Проблема в том, что на больших совещаниях, где обсуждаются причины срыва гособоронзаказа, представители частных предприятий чаще всего отмалчиваются, что позволяет другим участникам сделать вывод, что проблема в частниках. Гайсина обвинили в том, что он отказался менять пропорцию частные заказы/гособоронзаказ в пользу последнего. Могут быть и другие дела», — поделился собеседник. Гайсин был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, однако позднее дело переквалифицировали по статье о хищении. Силовики считают, что бизнесмен, руководя заводом, выдавал кредиты своим предприятиям. Гайсин уточнял, что все кредиты уже возвращены, а проценты погашены. Свою вину он не признает, а силовиков обвиняет в фальсификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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