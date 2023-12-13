«Газпром» подписал соглашение с ХМАО до 2028 года

14 декабря 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Компания продолжит расширять систему газоснабжения в ХМАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 13 декабря в ходе рабочей встречи подписали соглашение о сотрудничестве на 2024—2028 годы. Информация размещена на сайте энергетической корпорации. «В ходе встречи Миллер и Комарова подписали Соглашение о сотрудничестве на 2024—2028 годы. Документ заключен в развитие пятилетнего соглашения, срок действия которого истекает в 2023 году», — сообщаются итоги встречи на сайте компании «Газпром». Согласно документу, «Газпром» продолжит обеспечивать газоснабжение потребителей, расширять газовую инфраструктуру в регионе. Для молодых специалистов Югры будут создаваться рабочие места, тем самым повысится уровень занятости населения. Особое внимание в соглашении уделено поддержке коренных малочисленных народов Севера. Среди важных проектов — строительство газопровода в Нефтеюганском районе. Создаются три межпоселковые ветки. Сооружение газопровода к поселку Каркатеевы уже выполнено. Ведется подготовка к началу строительства газопроводов к Пыть-Яху и Нефтеюганску. В Советском районе ведется строительство межпоселкового газопровода к поселку Зеленоборску. В Нижневартовске запланировано возведение газопровода к перспективной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. «Газпром» также планирует переводить дома жителей ХМАО на природный газ. Схему газификации одобрили на заседании правительства региона в октябре 2023 года. По программе планируется обеспечить природным газом 56 населенных пунктов. Инфраструктуру 12 городов и поселков переведут с попутного нефтяного на природный газ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 13 декабря в ходе рабочей встречи подписали соглашение о сотрудничестве на 2024—2028 годы. Информация размещена на сайте энергетической корпорации. «В ходе встречи Миллер и Комарова подписали Соглашение о сотрудничестве на 2024—2028 годы. Документ заключен в развитие пятилетнего соглашения, срок действия которого истекает в 2023 году», — сообщаются итоги встречи на сайте компании «Газпром». Согласно документу, «Газпром» продолжит обеспечивать газоснабжение потребителей, расширять газовую инфраструктуру в регионе. Для молодых специалистов Югры будут создаваться рабочие места, тем самым повысится уровень занятости населения. Особое внимание в соглашении уделено поддержке коренных малочисленных народов Севера. Среди важных проектов — строительство газопровода в Нефтеюганском районе. Создаются три межпоселковые ветки. Сооружение газопровода к поселку Каркатеевы уже выполнено. Ведется подготовка к началу строительства газопроводов к Пыть-Яху и Нефтеюганску. В Советском районе ведется строительство межпоселкового газопровода к поселку Зеленоборску. В Нижневартовске запланировано возведение газопровода к перспективной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. «Газпром» также планирует переводить дома жителей ХМАО на природный газ. Схему газификации одобрили на заседании правительства региона в октябре 2023 года. По программе планируется обеспечить природным газом 56 населенных пунктов. Инфраструктуру 12 городов и поселков переведут с попутного нефтяного на природный газ.