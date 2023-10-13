«Газпром» собирается переводить дома жителей ХМАО на природный газ

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Компания планирует обеспечить газом 56 населенных пунктов ХМАО Фото:

«Газпром» собирается переводить дома жителей ХМАО на природный газ. На официальном властей округа сообщается, что стратегию сотрудничества с компанией и схему газификации одобрили на заседании правительства региона.

«Одобрена схема газоснабжения и газификации ХМАО. Документ определил стратегические направления дальнейшей совместной работы автономного округа с ПАО „Газпром“ по развитию газоснабжения и газификации населенных пунктов», — указано в публикации на официальном портале.

По программе планируется обеспечить природным газом 56 населенных пунктов. Инфраструктуру 12 городов и поселков переведут с попутного нефтяного на природный газ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером программу газификации населенных пунктов региона. Глава округа планировала увеличить число муниципалитетов, участвующих в программе.

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«Газпром» собирается переводить дома жителей ХМАО на природный газ. На официальном властей округа сообщается, что стратегию сотрудничества с компанией и схему газификации одобрили на заседании правительства региона. «Одобрена схема газоснабжения и газификации ХМАО. Документ определил стратегические направления дальнейшей совместной работы автономного округа с ПАО „Газпром“ по развитию газоснабжения и газификации населенных пунктов», — указано в публикации на официальном портале. По программе планируется обеспечить природным газом 56 населенных пунктов. Инфраструктуру 12 городов и поселков переведут с попутного нефтяного на природный газ. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером программу газификации населенных пунктов региона. Глава округа планировала увеличить число муниципалитетов, участвующих в программе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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