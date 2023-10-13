Компания планирует обеспечить газом 56 населенных пунктов ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Газпром» собирается переводить дома жителей ХМАО на природный газ. На официальном властей округа сообщается, что стратегию сотрудничества с компанией и схему газификации одобрили на заседании правительства региона.

«Одобрена схема газоснабжения и газификации ХМАО. Документ определил стратегические направления дальнейшей совместной работы автономного округа с ПАО „Газпром“ по развитию газоснабжения и газификации населенных пунктов», — указано в публикации на официальном портале.

По программе планируется обеспечить природным газом 56 населенных пунктов. Инфраструктуру 12 городов и поселков переведут с попутного нефтяного на природный газ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером программу газификации населенных пунктов региона. Глава округа планировала увеличить число муниципалитетов, участвующих в программе.