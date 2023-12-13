Путин отметил успехи Моора в стратегических отраслях. Видео

Аленксандр Моор получил награду от Путина за развитие строительства и ЖКХ

14 декабря 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Награду губернатору Тюменской области вручил уральский полпред президента Владимир Якушев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора Александра Моора в развитии строительства и ЖКХ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Президент России Владимир Путин объявил благодарность Губернатору Тюменской области Александру Моору. Повод — вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — говорится в сообщении. Благодарственное письмо главы государства вручил Моору уральлский полпред Владимир Якушев. Вручение состоялось на заседании тюменской областной думы, которое Якушев посетил впервые со времен своего губернаторства.

Президент России Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора Александра Моора в развитии строительства и ЖКХ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Президент России Владимир Путин объявил благодарность Губернатору Тюменской области Александру Моору. Повод — вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — говорится в сообщении. Благодарственное письмо главы государства вручил Моору уральлский полпред Владимир Якушев. Вручение состоялось на заседании тюменской областной думы, которое Якушев посетил впервые со времен своего губернаторства.