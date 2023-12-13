13 декабря 2023

Путин отметил успехи Моора в стратегических отраслях. Видео

Аленксандр Моор получил награду от Путина за развитие строительства и ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Награду губернатору Тюменской области вручил уральский полпред президента Владимир Якушев Фото:

Президент России Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора Александра Моора в развитии строительства и ЖКХ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.

«Президент России Владимир Путин объявил благодарность Губернатору Тюменской области Александру Моору. Повод — вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — говорится в сообщении.

Благодарственное письмо главы государства вручил Моору уральлский полпред Владимир Якушев. Вручение состоялось на заседании тюменской областной думы, которое Якушев посетил впервые со времен своего губернаторства.

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Президент России Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора Александра Моора в развитии строительства и ЖКХ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Президент России Владимир Путин объявил благодарность Губернатору Тюменской области Александру Моору. Повод — вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — говорится в сообщении. Благодарственное письмо главы государства вручил Моору уральлский полпред Владимир Якушев. Вручение состоялось на заседании тюменской областной думы, которое Якушев посетил впервые со времен своего губернаторства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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