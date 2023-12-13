Президент России Владимир Путин отметил успехи тюменского губернатора Александра Моора в развитии строительства и ЖКХ. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.
«Президент России Владимир Путин объявил благодарность Губернатору Тюменской области Александру Моору. Повод — вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ», — говорится в сообщении.
Благодарственное письмо главы государства вручил Моору уральлский полпред Владимир Якушев. Вручение состоялось на заседании тюменской областной думы, которое Якушев посетил впервые со времен своего губернаторства.
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