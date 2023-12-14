Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста

14 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Приход Гоши Рубчинского в Yeezy- важный шаг в истории дизайна Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал руководителем отдела дизайна бренда одежды Yeezy. Компания принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту. «Сегодня Yeezy приветствует своего нового руководителя отдела дизайна Гошу Рубчинского», — говорится в сообщении компании, его слова приводит Starhit. Там отметили, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным шагом в истории дизайна. Еще в 2016 году появились сообщения, что Гоша Рубчинский станет главой одного из направлений Yeezy. Переговоры проходили в Москве, куда Канье Уэст специально прилетал на один день. Однако никто из сторон не комментировал назначение Рубчинского на высокий пост. Он считается одним из самых известных мировых дизайнеров. Эксперты подчеркивали, что благодаря Рубчинскому российская мода сделала шаг вперед. В вещах его бренда ходили голливудские звезды такие как актер Райан Гослинг, певица Рита Ора, рэпер A$AP Rocky и другие. Рубчинский выпускал коллаборации с брендами Dr Marten’s, Levi’s, Burberry, FILA, Kappa и Adidas.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал руководителем отдела дизайна бренда одежды Yeezy. Компания принадлежит американскому рэперу Канье Уэсту. «Сегодня Yeezy приветствует своего нового руководителя отдела дизайна Гошу Рубчинского», — говорится в сообщении компании, его слова приводит Starhit. Там отметили, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным шагом в истории дизайна. Еще в 2016 году появились сообщения, что Гоша Рубчинский станет главой одного из направлений Yeezy. Переговоры проходили в Москве, куда Канье Уэст специально прилетал на один день. Однако никто из сторон не комментировал назначение Рубчинского на высокий пост. Он считается одним из самых известных мировых дизайнеров. Эксперты подчеркивали, что благодаря Рубчинскому российская мода сделала шаг вперед. В вещах его бренда ходили голливудские звезды такие как актер Райан Гослинг, певица Рита Ора, рэпер A$AP Rocky и другие. Рубчинский выпускал коллаборации с брендами Dr Marten’s, Levi’s, Burberry, FILA, Kappa и Adidas.