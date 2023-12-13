На очистку реки Миасс в Челябинске дополнительно направят 400 миллионов рублей

14 декабря 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Михаил Махов заявил об увеличинии ряда важных статей расходов в проекте бюджета региона на 2024 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На заседании комитета по экологии заксобрания Челябинской области рассмотрели проект бюджета региона на 2024 год во втором чтении. Проект предусматривает увеличение финансирования ряда важных расходных статей, сообщили URA.RU 14 декабря в пресс-службе ЗСО. «Запланировано значительное увеличение финансирования. По программе „Охрана окружающей среды“ дополнительно выделено 827,5 миллиона рублей. Из них 400 миллионов рублей будет дополнительно направлено на очистку русла реки Миасс от донных отложений в границах Челябинска. 407 миллионов будет дополнительно направлено на уборку крупных несанкционированных свалок на территории Челябинской области», — цитирует пресс-служба председателя комитета Михаила Махова. Всего на экологическое направление в 2024 году планируется направить 4 миллиарда 230 миллионов рублей. Это самая большая сумма, которая когда-либо выделялась на экологию областным бюджетом. Кроме этого, по линии министерства общественной безопасности предусмотрено увеличение финансирования на 380 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на создание новых постов добровольной пожарной охраны, увеличение штатной численности сотрудников этой службы и на увеличение оплаты их труда. Всего на это предусмотен 1 миллиард 742 миллиона рублей. Все поправки к бюджету поступили от губернатора Челябинской области. Комитетом по экологии они рекомендованы к принятию заксобранием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании комитета по экологии заксобрания Челябинской области рассмотрели проект бюджета региона на 2024 год во втором чтении. Проект предусматривает увеличение финансирования ряда важных расходных статей, сообщили URA.RU 14 декабря в пресс-службе ЗСО. «Запланировано значительное увеличение финансирования. По программе „Охрана окружающей среды“ дополнительно выделено 827,5 миллиона рублей. Из них 400 миллионов рублей будет дополнительно направлено на очистку русла реки Миасс от донных отложений в границах Челябинска. 407 миллионов будет дополнительно направлено на уборку крупных несанкционированных свалок на территории Челябинской области», — цитирует пресс-служба председателя комитета Михаила Махова. Всего на экологическое направление в 2024 году планируется направить 4 миллиарда 230 миллионов рублей. Это самая большая сумма, которая когда-либо выделялась на экологию областным бюджетом. Кроме этого, по линии министерства общественной безопасности предусмотрено увеличение финансирования на 380 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на создание новых постов добровольной пожарной охраны, увеличение штатной численности сотрудников этой службы и на увеличение оплаты их труда. Всего на это предусмотен 1 миллиард 742 миллиона рублей. Все поправки к бюджету поступили от губернатора Челябинской области. Комитетом по экологии они рекомендованы к принятию заксобранием.