В Челябинске осудили мужчину, выбросившего с балкона женщину

14 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

За сброшенную с балкона женщину челябинцу предстоит провести за решеткой 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске к 10 годам лишения свободы приговорили 36-летнего мужчину, который выбросил женщину с балкона. Как 14 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина с женой находились в гостях. «Челябинец осужден к 10 годам лишения свободы за причинение тяжелых травм двум женщинам. В процессе ссоры он руками, ногами и стулом стал наносить женщинам удары. После этого, обхватив одну из потерпевших за тело, приподнял и сбросил в открытый проем балкона с высоты третьего этажа», — сообщили в прокуратуре. После падения потерпевшая ударилась о бетонную поверхность. Инцидент произошел в октябре 2022 года. В гости мужчина пришел с супругой. Вред, который мужчина нанес женщинам, квалифицировали как тяжкий. В ходе судебного следствия подсудимый вину частично признал и раскаялся. Подробности своих действий не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Приговор вынес Калининский районный суд. Челябинца признали виновным в совершении двух преступлений: в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отбывать срок предстоит в исправительной колонии строгого режима.

В Челябинске к 10 годам лишения свободы приговорили 36-летнего мужчину, который выбросил женщину с балкона. Как 14 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина с женой находились в гостях. «Челябинец осужден к 10 годам лишения свободы за причинение тяжелых травм двум женщинам. В процессе ссоры он руками, ногами и стулом стал наносить женщинам удары. После этого, обхватив одну из потерпевших за тело, приподнял и сбросил в открытый проем балкона с высоты третьего этажа», — сообщили в прокуратуре. После падения потерпевшая ударилась о бетонную поверхность. Инцидент произошел в октябре 2022 года. В гости мужчина пришел с супругой. Вред, который мужчина нанес женщинам, квалифицировали как тяжкий. В ходе судебного следствия подсудимый вину частично признал и раскаялся. Подробности своих действий не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Приговор вынес Калининский районный суд. Челябинца признали виновным в совершении двух преступлений: в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отбывать срок предстоит в исправительной колонии строгого режима.