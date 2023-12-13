13 декабря 2023

В Челябинске осудили мужчину, выбросившего с балкона женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, балкон, окна, лето, открытые окна
За сброшенную с балкона женщину челябинцу предстоит провести за решеткой 10 лет Фото:

В Челябинске к 10 годам лишения свободы приговорили 36-летнего мужчину, который выбросил женщину с балкона. Как 14 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина с женой находились в гостях.

«Челябинец осужден к 10 годам лишения свободы за причинение тяжелых травм двум женщинам. В процессе ссоры он руками, ногами и стулом стал наносить женщинам удары. После этого, обхватив одну из потерпевших за тело, приподнял и сбросил в открытый проем балкона с высоты третьего этажа», — сообщили в прокуратуре.

После падения потерпевшая ударилась о бетонную поверхность. Инцидент произошел в октябре 2022 года. В гости мужчина пришел с супругой. Вред, который мужчина нанес женщинам, квалифицировали как тяжкий. В ходе судебного следствия подсудимый вину частично признал и раскаялся. Подробности своих действий не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор вынес Калининский районный суд. Челябинца признали виновным в совершении двух преступлений: в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отбывать срок предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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В Челябинске к 10 годам лишения свободы приговорили 36-летнего мужчину, который выбросил женщину с балкона. Как 14 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина с женой находились в гостях. «Челябинец осужден к 10 годам лишения свободы за причинение тяжелых травм двум женщинам. В процессе ссоры он руками, ногами и стулом стал наносить женщинам удары. После этого, обхватив одну из потерпевших за тело, приподнял и сбросил в открытый проем балкона с высоты третьего этажа», — сообщили в прокуратуре. После падения потерпевшая ударилась о бетонную поверхность. Инцидент произошел в октябре 2022 года. В гости мужчина пришел с супругой. Вред, который мужчина нанес женщинам, квалифицировали как тяжкий. В ходе судебного следствия подсудимый вину частично признал и раскаялся. Подробности своих действий не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Приговор вынес Калининский районный суд. Челябинца признали виновным в совершении двух преступлений: в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Отбывать срок предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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