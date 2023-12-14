Путин раскрыл, будет ли вторая волна мобилизации в России

Путин: необходимости в мобилизации нет

14 декабря 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

В России призваны 300 тысяч человек по мобилизации, заявил Владимир Путин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Необходимости в мобилизации в России на сегодня нет. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Зачем нам мобилизация? Необходимости в этом нет», — подчеркнул российский глава в ходе прямой линии. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24» Он отметил, что на сегодня уже призваны 300 тысяч по мобилизации. Президент добавил, что в зоне боевых действий также воюют 14 героев России из числа мобилизованных. К концу года планировалось набрать чуть выше 400 тысяч человек, но по итогу набраны уже 486 тысяч добровольцев. Путин также напомнил, что изначально среди населения было много иронии по поводу мобилизованных, которых называли «мобики», однако бойцы хорошо воюют, подчеркнул глава страны.

Необходимости в мобилизации в России на сегодня нет. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Зачем нам мобилизация? Необходимости в этом нет», — подчеркнул российский глава в ходе прямой линии. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24» Он отметил, что на сегодня уже призваны 300 тысяч по мобилизации. Президент добавил, что в зоне боевых действий также воюют 14 героев России из числа мобилизованных. К концу года планировалось набрать чуть выше 400 тысяч человек, но по итогу набраны уже 486 тысяч добровольцев. Путин также напомнил, что изначально среди населения было много иронии по поводу мобилизованных, которых называли «мобики», однако бойцы хорошо воюют, подчеркнул глава страны.