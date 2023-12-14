Путин намекнул, что спецоперация скоро закончится

Спецоперация может закончиться после того, как ВСУ потратят личный состав при боях в Крынках и на других участках фронта. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии.
«Секрета нет, я какое-то время нашим военным сказал: „Не спешите оттуда выдавливать (Путин говорит про ситуацию в Крынках — прим. URA.RU). Нам выгодно, чтобы там ВСУ подавили личный состав“. К сожалению, такая логика военной борьбы. Такая логика для них. Практически по всей линии боевого соприкосновения наши ВС находятся в активной стадии. Идет продвижение наших войск. Наши военные сказали, что будут сужать пространство свободы для ВСУ. Скоро [спецоперация] закончится, я думаю», — сказала Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
В октябре ВСУ прорвались на левый берег Днепра. После этого они стали расширять плацдарм около Крынок.
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