Путин намекнул, что спецоперация скоро закончится

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Владимир Путин отметил, что ситуация в Крынках может стать переломной в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация может закончиться после того, как ВСУ потратят личный состав при боях в Крынках и на других участках фронта. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Секрета нет, я какое-то время нашим военным сказал: „Не спешите оттуда выдавливать (Путин говорит про ситуацию в Крынках — прим. URA.RU). Нам выгодно, чтобы там ВСУ подавили личный состав“. К сожалению, такая логика военной борьбы. Такая логика для них. Практически по всей линии боевого соприкосновения наши ВС находятся в активной стадии. Идет продвижение наших войск. Наши военные сказали, что будут сужать пространство свободы для ВСУ. Скоро [спецоперация] закончится, я думаю», — сказала Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

В октябре ВСУ прорвались на левый берег Днепра. После этого они стали расширять плацдарм около Крынок.

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Спецоперация может закончиться после того, как ВСУ потратят личный состав при боях в Крынках и на других участках фронта. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии. «Секрета нет, я какое-то время нашим военным сказал: „Не спешите оттуда выдавливать (Путин говорит про ситуацию в Крынках — прим. URA.RU). Нам выгодно, чтобы там ВСУ подавили личный состав“. К сожалению, такая логика военной борьбы. Такая логика для них. Практически по всей линии боевого соприкосновения наши ВС находятся в активной стадии. Идет продвижение наших войск. Наши военные сказали, что будут сужать пространство свободы для ВСУ. Скоро [спецоперация] закончится, я думаю», — сказала Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. В октябре ВСУ прорвались на левый берег Днепра. После этого они стали расширять плацдарм около Крынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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