В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) построили новое медицинское учреждение. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики.
«В Аксарке возвели новый медицинский комплекс, который состоит из трех блоков, соединенных теплым переходом. В его состав входит двухэтажная подстанция скорой помощи, стационар на 17 мест и гараж для 6 специальных автомобилей», — говорится в сообщении.
В медицинское учреждение завезли новое оборудование и мебель для приемных и кабинетов. Здание оснащено служебными помещениями, лифтом, кухней и столовой. В новом медкомплексе будут работать около 30 специалистов.
В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) построили новое медицинское учреждение. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики. «В Аксарке возвели новый медицинский комплекс, который состоит из трех блоков, соединенных теплым переходом. В его состав входит двухэтажная подстанция скорой помощи, стационар на 17 мест и гараж для 6 специальных автомобилей», — говорится в сообщении. В медицинское учреждение завезли новое оборудование и мебель для приемных и кабинетов. Здание оснащено служебными помещениями, лифтом, кухней и столовой. В новом медкомплексе будут работать около 30 специалистов. Ранее URA.RU сообщило об открытие психоневрологического диспансера в Новом Уренгое (ЯНАО). Медучреждение приостановило свою работу в связи с проведением капитального ремонта.