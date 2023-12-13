13 декабря 2023

В отдаленном районе ЯНАО построили новое медучреждение. Фото

В селе Аксарка Приуральского района возвели новое медицинское учреждение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
В селе Аксарка построен большой медицинский комплекс Фото:

В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) построили новое медицинское учреждение. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики.

«В Аксарке возвели новый медицинский комплекс, который состоит из трех блоков, соединенных теплым переходом. В его состав входит двухэтажная подстанция скорой помощи, стационар на 17 мест и гараж для 6 специальных автомобилей», — говорится в сообщении.

В медицинское учреждение завезли новое оборудование и мебель для приемных и кабинетов. Здание оснащено служебными помещениями, лифтом, кухней и столовой. В новом медкомплексе будут работать около 30 специалистов.

Ранее URA.RU сообщило об открытие психоневрологического диспансера в Новом Уренгое (ЯНАО). Медучреждение приостановило свою работу в связи с проведением капитального ремонта.

Новый медицинский объект в селе Аксарка, ЯНАО
Новый медицинский объект в селе Аксарка, ЯНАО
Фото:
Палаты в медучреждении в Аксарке, ЯНАО
Палаты в медучреждении в Аксарке, ЯНАО
Фото:
Новый медицинский комплекс в Аксарке, ЯНАО
Новый медицинский комплекс в Аксарке, ЯНАО
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) построили новое медицинское учреждение. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики. «В Аксарке возвели новый медицинский комплекс, который состоит из трех блоков, соединенных теплым переходом. В его состав входит двухэтажная подстанция скорой помощи, стационар на 17 мест и гараж для 6 специальных автомобилей», — говорится в сообщении. В медицинское учреждение завезли новое оборудование и мебель для приемных и кабинетов. Здание оснащено служебными помещениями, лифтом, кухней и столовой. В новом медкомплексе будут работать около 30 специалистов. Ранее URA.RU сообщило об открытие психоневрологического диспансера в Новом Уренгое (ЯНАО). Медучреждение приостановило свою работу в связи с проведением капитального ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...