В отдаленном районе ЯНАО построили новое медучреждение. Фото

В селе Аксарка Приуральского района возвели новое медицинское учреждение

14 декабря 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

В селе Аксарка построен большой медицинский комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) построили новое медицинское учреждение. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики. «В Аксарке возвели новый медицинский комплекс, который состоит из трех блоков, соединенных теплым переходом. В его состав входит двухэтажная подстанция скорой помощи, стационар на 17 мест и гараж для 6 специальных автомобилей», — говорится в сообщении. В медицинское учреждение завезли новое оборудование и мебель для приемных и кабинетов. Здание оснащено служебными помещениями, лифтом, кухней и столовой. В новом медкомплексе будут работать около 30 специалистов. Ранее URA.RU сообщило об открытие психоневрологического диспансера в Новом Уренгое (ЯНАО). Медучреждение приостановило свою работу в связи с проведением капитального ремонта. Новый медицинский объект в селе Аксарка, ЯНАО Фото: telegram-канал «Строим Ямал» Палаты в медучреждении в Аксарке, ЯНАО Фото: telegram-канал «Строим Ямал» Новый медицинский комплекс в Аксарке, ЯНАО Фото: telegram-канал «Строим Ямал»

В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) построили новое медицинское учреждение. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики. «В Аксарке возвели новый медицинский комплекс, который состоит из трех блоков, соединенных теплым переходом. В его состав входит двухэтажная подстанция скорой помощи, стационар на 17 мест и гараж для 6 специальных автомобилей», — говорится в сообщении. В медицинское учреждение завезли новое оборудование и мебель для приемных и кабинетов. Здание оснащено служебными помещениями, лифтом, кухней и столовой. В новом медкомплексе будут работать около 30 специалистов. Ранее URA.RU сообщило об открытие психоневрологического диспансера в Новом Уренгое (ЯНАО). Медучреждение приостановило свою работу в связи с проведением капитального ремонта.