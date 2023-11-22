В городе ЯНАО спустя два года возобновилась работа психдиспансера

В Новом Уренгое (ЯНАО) к работе готов психоневрологический диспансер, который закрыли в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В Новом Уренгое после капитального ремонта открылся психоневрологический диспансер. За два года ремонтных работ здание медучреждения обновили полностью. Диспансер готов оказать профильную медицинскую помощь при психических и наркологических заболеваниях», — говорится в сообщении.
Теперь в медицинском учреждении 106 мест для пациентов, которые нуждаются в постоянном наблюдении. В скором времени в диспансере появится новое отделение для ямальцев, которым необходима психотерапия.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в больницы ЯНАО завезут устройство, которое позволит контролировать развитие плода в утробе. 50 фетальных кардиомониторов доставят в отдаленные поселения округа.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.