22 ноября 2023

В городе ЯНАО спустя два года возобновилась работа психдиспансера

Специалисты психиатрической больницы Нового Уренгоя готовы принять пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, медицинская маска, врач, больница
Психдиспансер Нового Уренгоя открыли после продолжительного ремонта Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) к работе готов психоневрологический диспансер, который закрыли в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В Новом Уренгое после капитального ремонта открылся психоневрологический диспансер. За два года ремонтных работ здание медучреждения обновили полностью. Диспансер готов оказать профильную медицинскую помощь при психических и наркологических заболеваниях», — говорится в сообщении.

Теперь в медицинском учреждении 106 мест для пациентов, которые нуждаются в постоянном наблюдении. В скором времени в диспансере появится новое отделение для ямальцев, которым необходима психотерапия.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в больницы ЯНАО завезут устройство, которое позволит контролировать развитие плода в утробе. 50 фетальных кардиомониторов доставят в отдаленные поселения округа.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) к работе готов психоневрологический диспансер, который закрыли в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Новом Уренгое после капитального ремонта открылся психоневрологический диспансер. За два года ремонтных работ здание медучреждения обновили полностью. Диспансер готов оказать профильную медицинскую помощь при психических и наркологических заболеваниях», — говорится в сообщении. Теперь в медицинском учреждении 106 мест для пациентов, которые нуждаются в постоянном наблюдении. В скором времени в диспансере появится новое отделение для ямальцев, которым необходима психотерапия. Ранее URA.RU рассказало о том, что в больницы ЯНАО завезут устройство, которое позволит контролировать развитие плода в утробе. 50 фетальных кардиомониторов доставят в отдаленные поселения округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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