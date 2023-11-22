В городе ЯНАО спустя два года возобновилась работа психдиспансера

Специалисты психиатрической больницы Нового Уренгоя готовы принять пациентов

23 ноября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Психдиспансер Нового Уренгоя открыли после продолжительного ремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) к работе готов психоневрологический диспансер, который закрыли в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Новом Уренгое после капитального ремонта открылся психоневрологический диспансер. За два года ремонтных работ здание медучреждения обновили полностью. Диспансер готов оказать профильную медицинскую помощь при психических и наркологических заболеваниях», — говорится в сообщении. Теперь в медицинском учреждении 106 мест для пациентов, которые нуждаются в постоянном наблюдении. В скором времени в диспансере появится новое отделение для ямальцев, которым необходима психотерапия. Ранее URA.RU рассказало о том, что в больницы ЯНАО завезут устройство, которое позволит контролировать развитие плода в утробе. 50 фетальных кардиомониторов доставят в отдаленные поселения округа.

В Новом Уренгое (ЯНАО) к работе готов психоневрологический диспансер, который закрыли в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В Новом Уренгое после капитального ремонта открылся психоневрологический диспансер. За два года ремонтных работ здание медучреждения обновили полностью. Диспансер готов оказать профильную медицинскую помощь при психических и наркологических заболеваниях», — говорится в сообщении. Теперь в медицинском учреждении 106 мест для пациентов, которые нуждаются в постоянном наблюдении. В скором времени в диспансере появится новое отделение для ямальцев, которым необходима психотерапия. Ранее URA.RU рассказало о том, что в больницы ЯНАО завезут устройство, которое позволит контролировать развитие плода в утробе. 50 фетальных кардиомониторов доставят в отдаленные поселения округа.