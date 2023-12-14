Пермяки смогут сэкономить на отдыхе за рубежом в январе

14 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

После новогодних праздников путевки обычно дешевеют в два раза Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Жители Перми могут сэкономить до 50% от стоимости путевки. Туры с вылетом после 8 января 2024 года продаются в два раза дешевле, чем в конце декабря 2023 года, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Цены на путевки в январе в два раза ниже, чем перед Новым годом. Это связано с тем, что в праздники есть обязательные доплаты за гала-ужины. В среднем это 20 тысяч рублей за человека. Убрать их из стоимости путевки нельзя. Также под Новый год дорожает стоимость перелетов. Если посмотреть туры с вылетом 8—10 января, путевка выйдет в два раза дешевле», — рассказала Алина Балыбердина. Она добавила, что отдохнуть в одном из пятизвездочных отелей Египта с вылетом 8 января из Перми стоит 97,3 тысячи рублей на человека. Аналогичный тур с вылетом 28 декабря выйдет в 199 тысяч рублей на человека. Речь идет о проживании на 9-10 ночей, питании по системе «Все включено» и прямом перелете. Такая же ситуация складывается с путевками в Таиланд. Первый рейс в 2024 году из Перми запланирован на 10 января. Путевки на эту дату в пятизвездочный отель стоят 380 тысяч рублей на двоих. Если лететь в этот же отель из Перми 28 декабря, придется заплатить 1 млн рублей за двоих. «Такая ценовая политика во всех странах в отелях классов „Комфорт“ и „Люкс“», — отметила турагент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Перми могут сэкономить до 50% от стоимости путевки. Туры с вылетом после 8 января 2024 года продаются в два раза дешевле, чем в конце декабря 2023 года, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Цены на путевки в январе в два раза ниже, чем перед Новым годом. Это связано с тем, что в праздники есть обязательные доплаты за гала-ужины. В среднем это 20 тысяч рублей за человека. Убрать их из стоимости путевки нельзя. Также под Новый год дорожает стоимость перелетов. Если посмотреть туры с вылетом 8—10 января, путевка выйдет в два раза дешевле», — рассказала Алина Балыбердина. Она добавила, что отдохнуть в одном из пятизвездочных отелей Египта с вылетом 8 января из Перми стоит 97,3 тысячи рублей на человека. Аналогичный тур с вылетом 28 декабря выйдет в 199 тысяч рублей на человека. Речь идет о проживании на 9-10 ночей, питании по системе «Все включено» и прямом перелете. Такая же ситуация складывается с путевками в Таиланд. Первый рейс в 2024 году из Перми запланирован на 10 января. Путевки на эту дату в пятизвездочный отель стоят 380 тысяч рублей на двоих. Если лететь в этот же отель из Перми 28 декабря, придется заплатить 1 млн рублей за двоих. «Такая ценовая политика во всех странах в отелях классов „Комфорт“ и „Люкс“», — отметила турагент.