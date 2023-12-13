Общество Здоровье В больницах ХМАО появился робот, помогающий пациентам восстанавливаться после травм В больницах ХМАО робот ставит на ноги пациентов 14 декабря 2023 в 19:04 Размер текста - 17 + Робот поможет восстановиться пациентам после травм и болезней Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО роботизированный комплекс Walkbot помогает восстанавливаться пациентам после болезней и травм. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Роботизированный комплекс Walkbot появился в отделении медицинской реабилитации Нижневартовской окружной клинической больницы по программе „Современное здравоохранение“. Это первый робот такого класса в Нижневартовске», — написал Алексей Добровольский. Такие же комплексы есть в ОКБ и окружном клиническом реабилитационном центре Ханты-Мансийска и Урайской окружной больнице медицинской реабилитации. Комплекс помогает заново начать ходить пациентам после инсультов, черепно-мозговых травм, травм спинного мозга, с нервно-мышечными заболеваниями, патологиями суставов, мышечной атрофией и помогает восстанавливаться после эндопротезирования суставов. «При ходьбе на беговой дорожке пациент получает обратную связь от рецепторов нижних конечностей, что способствует повторному формированию навыков двигательной активности. Кроме того, уникальная технология „голеностопного сустава“ обеспечивает естественное и плавное движение во время ходьбы», — написал глава депздрава. В ХМАО роботизированный комплекс Walkbot помогает восстанавливаться пациентам после болезней и травм. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Роботизированный комплекс Walkbot появился в отделении медицинской реабилитации Нижневартовской окружной клинической больницы по программе „Современное здравоохранение“. Это первый робот такого класса в Нижневартовске», — написал Алексей Добровольский. Такие же комплексы есть в ОКБ и окружном клиническом реабилитационном центре Ханты-Мансийска и Урайской окружной больнице медицинской реабилитации. Комплекс помогает заново начать ходить пациентам после инсультов, черепно-мозговых травм, травм спинного мозга, с нервно-мышечными заболеваниями, патологиями суставов, мышечной атрофией и помогает восстанавливаться после эндопротезирования суставов. «При ходьбе на беговой дорожке пациент получает обратную связь от рецепторов нижних конечностей, что способствует повторному формированию навыков двигательной активности. Кроме того, уникальная технология „голеностопного сустава“ обеспечивает естественное и плавное движение во время ходьбы», — написал глава депздрава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям