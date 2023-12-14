Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, шипы, граница россии, шлагбаум, кпп
Финляндия полностью закроет границу с РФ в январе Фото:

Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Об этом заявила глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен.

«Правительство Финляндии закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря в 20:00 по местному времени», — сказала Мари Рантанен, ее слова приводит

финское издание Iltalehti. Отмечается, что закрытие границы будет постепенным. Оно закончится 14 января. Закрытие границ связано с миграционным потоком.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Об этом заявила глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен. «Правительство Финляндии закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря в 20:00 по местному времени», — сказала Мари Рантанен, ее слова приводит финское издание Iltalehti. Отмечается, что закрытие границы будет постепенным. Оно закончится 14 января. Закрытие границ связано с миграционным потоком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...