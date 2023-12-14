Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря

14 декабря 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Финляндия полностью закроет границу с РФ в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Об этом заявила глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен. «Правительство Финляндии закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря в 20:00 по местному времени», — сказала Мари Рантанен, ее слова приводит финское издание Iltalehti . Отмечается, что закрытие границы будет постепенным. Оно закончится 14 января. Закрытие границ связано с миграционным потоком.

Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Об этом заявила глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен. «Правительство Финляндии закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря в 20:00 по местному времени», — сказала Мари Рантанен, ее слова приводит финское издание Iltalehti. Отмечается, что закрытие границы будет постепенным. Оно закончится 14 января. Закрытие границ связано с миграционным потоком.