Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря

Финляндия полностью закроет границу с РФ в январе
Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Об этом заявила глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен.
«Правительство Финляндии закрывает все КПП на границе с Россией с 15 декабря в 20:00 по местному времени», — сказала Мари Рантанен, ее слова приводит
финское издание
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