Финляндия передумала ограждаться от России: хронология закрытия и открытия КПП

Финляндия откроет два КПП на границе с РФ

12 декабря 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Закрытие границы с РФ вызвало протесты в Финляндии Фото: TASS / EPA / JANNE KURONEN Финляндия планирует открыть два пункта пропуска (КПП) на границе с Россией. Решение о закрытии границы негативно сказалось на общественной и экономической жизни республики. Эти факторы, а также наступление 13 декабря срока завершения периода закрытых границ, заставило власти Финляндии открыть пограничные КПП. URA.RU в своем материале рассказывает о том, как финские власти принимали решение о закрытии и открытии своей восточной границы. Закрытие границы Финляндия 18 ноября закрыла некоторые пограничные посты на границе с Россией из-за наплыва беженцев. По плану, КПП закрывались до 13 декабря. Одновременно с этим финское министерство внутренних дел разрабатывало законопроекты о полной изоляции от России и закрытии восточной границы. Финляндия также планировала установить ограждения на пограничных пунктах. Все пункты пропуска на границе с РФ были закрыты, за исключением самого северного пункта, «Раджа-Йосеппи». Финские власти 30 ноября также приняли решение о закрытии всех автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на две недели. Реакция со стороны России Россия не останется без ответа на антироссийские действия Финляндии и примет необходимые меры. Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что содержание ответа будет зависеть от конкретных решений, которые могут быть приняты в Хельсинки. Финляндия проводит антироссийскую политику с начала спецоперации на Украине, что вызывает сожаление в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что русофобская позиция руководителей Финляндии заменила давние прагматичные отношения на взаимное уважение. В своем протесте Россия также отметила, что решение Финляндии о закрытии КПП на границе было принято без консультации с Москвой и является провокационным. В связи с этим в Мурманской области был введен режим повышенной готовности и приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей. Решение Финляндии закрыть пограничные пункты с Россией будет иметь серьезные экономические последствия для Хельсинки. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что это решение может обойтись финнам примерно в три миллиарда евро. В результате закрытия контрольно-пропускных пунктов, за исключением крайнего севера, Финляндия столкнется с множеством других экономических проблем. Реакция Европы Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратила внимание на обязательство Финляндии соблюдать права беженцев, несмотря на сложные ситуации. Она отметила, что нарушение прав человека недопустимо, даже если оно совершается другим государством. Комиссар также обратила внимание на ухудшение погодных условий, которые могут быть опасными для застрявших на границе людей. Позиция Миятович основана на резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятой в 2021 году, в которой указываются права беженцев, такие как право на невыдворение и защиту жизни, а также запрет на бесчеловечное обращение и коллективную депортацию. Последствия для Финляндии После закрытия границы финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Группа людей не подчинялась приказам и указаниям пограничников. Один человек потребовал медицинской помощи после происшествия. В результате закрытия КПП Иматра, финны потеряли возможность посещать Россию и заправлять свои автомобили дешевым топливом. На КПП «Салла» столпилось около 300 человек из 10 разных стран, которые ожидали возможности пересечь границу. В Финляндии также прошли митинги против закрытия границы с Россией. Мероприятия проходили в городах Тампере и Хельсинки. Власти Финляндии начали привлекать дополнительные войска для охраны восточной границы с Россией. Европейское агентство Frontex направило 50 пограничников и другой персонал, а также оборудование, включая патрульные автомобили, чтобы помочь Финляндии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что концентрация военных подразделений на границе может вызвать напряженность, но отметил, что финской стороне ничто и никто не угрожает, и это избыточная мера для обеспечения безопасности границы. Финляндия приняла решение открыть границу Кабинет министров Финляндии 12 декабря принял решение о восстановлении работы крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией. В соответствии с этим решением, с 14 декабря будут открыты крупнейшие КПП на границе, а именно пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Сразу после открытия границы между Россией и Финляндией, перевозчики из Петербурга собираются возобновить автобусные рейсы в Финляндию. Об этом сообщил представитель компании-перевозчика, добавив, что билеты станут доступными для приобретения незамедлительно после принятия соответствующего решения. Компания Lux Express уже запланировала первый автобусный рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки на 13 декабря в 23:30. Генеральный директор российского представительства Lux Express Group Наталья Арефьева подтвердила эту информацию, уточнив, что первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург также запланирован на 13 декабря в 21:30 по местному времени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финляндия планирует открыть два пункта пропуска (КПП) на границе с Россией. Решение о закрытии границы негативно сказалось на общественной и экономической жизни республики. Эти факторы, а также наступление 13 декабря срока завершения периода закрытых границ, заставило власти Финляндии открыть пограничные КПП. URA.RU в своем материале рассказывает о том, как финские власти принимали решение о закрытии и открытии своей восточной границы. Финляндия 18 ноября закрыла некоторые пограничные посты на границе с Россией из-за наплыва беженцев. По плану, КПП закрывались до 13 декабря. Одновременно с этим финское министерство внутренних дел разрабатывало законопроекты о полной изоляции от России и закрытии восточной границы. Финляндия также планировала установить ограждения на пограничных пунктах. Все пункты пропуска на границе с РФ были закрыты, за исключением самого северного пункта, «Раджа-Йосеппи». Финские власти 30 ноября также приняли решение о закрытии всех автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на две недели. Россия не останется без ответа на антироссийские действия Финляндии и примет необходимые меры. Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что содержание ответа будет зависеть от конкретных решений, которые могут быть приняты в Хельсинки. Финляндия проводит антироссийскую политику с начала спецоперации на Украине, что вызывает сожаление в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что русофобская позиция руководителей Финляндии заменила давние прагматичные отношения на взаимное уважение. В своем протесте Россия также отметила, что решение Финляндии о закрытии КПП на границе было принято без консультации с Москвой и является провокационным. В связи с этим в Мурманской области был введен режим повышенной готовности и приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей. Решение Финляндии закрыть пограничные пункты с Россией будет иметь серьезные экономические последствия для Хельсинки. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что это решение может обойтись финнам примерно в три миллиарда евро. В результате закрытия контрольно-пропускных пунктов, за исключением крайнего севера, Финляндия столкнется с множеством других экономических проблем. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратила внимание на обязательство Финляндии соблюдать права беженцев, несмотря на сложные ситуации. Она отметила, что нарушение прав человека недопустимо, даже если оно совершается другим государством. Комиссар также обратила внимание на ухудшение погодных условий, которые могут быть опасными для застрявших на границе людей. Позиция Миятович основана на резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятой в 2021 году, в которой указываются права беженцев, такие как право на невыдворение и защиту жизни, а также запрет на бесчеловечное обращение и коллективную депортацию. После закрытия границы финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Группа людей не подчинялась приказам и указаниям пограничников. Один человек потребовал медицинской помощи после происшествия. В результате закрытия КПП Иматра, финны потеряли возможность посещать Россию и заправлять свои автомобили дешевым топливом. На КПП «Салла» столпилось около 300 человек из 10 разных стран, которые ожидали возможности пересечь границу. В Финляндии также прошли митинги против закрытия границы с Россией. Мероприятия проходили в городах Тампере и Хельсинки. Власти Финляндии начали привлекать дополнительные войска для охраны восточной границы с Россией. Европейское агентство Frontex направило 50 пограничников и другой персонал, а также оборудование, включая патрульные автомобили, чтобы помочь Финляндии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что концентрация военных подразделений на границе может вызвать напряженность, но отметил, что финской стороне ничто и никто не угрожает, и это избыточная мера для обеспечения безопасности границы. Кабинет министров Финляндии 12 декабря принял решение о восстановлении работы крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией. В соответствии с этим решением, с 14 декабря будут открыты крупнейшие КПП на границе, а именно пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра». Сразу после открытия границы между Россией и Финляндией, перевозчики из Петербурга собираются возобновить автобусные рейсы в Финляндию. Об этом сообщил представитель компании-перевозчика, добавив, что билеты станут доступными для приобретения незамедлительно после принятия соответствующего решения. Компания Lux Express уже запланировала первый автобусный рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки на 13 декабря в 23:30. Генеральный директор российского представительства Lux Express Group Наталья Арефьева подтвердила эту информацию, уточнив, что первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург также запланирован на 13 декабря в 21:30 по местному времени.