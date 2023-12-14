ЕС начал переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в союз

Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией на тему вступления этих стран в объединение. Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз», — написал Шарль Мишель в соцсети X. Он также добавил, что соответствующий вопрос с Боснией и Герцеговиной пока не ведется, несмотря на то, что страна также является кандидатом на вступление.
Украине и Молдавии в июне прошлого года дали статус кандидатов на вступление в ЕС. Уже тогда отмечалось, что у Киева не получится быстро вступить в объединение.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.