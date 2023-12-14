ЕС начал переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в союз

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ЕС ведет переговоры с Украиной и вступлении стран в объединение Фото:

Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией на тему вступления этих стран в объединение. Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз», — написал Шарль Мишель в соцсети X. Он также добавил, что соответствующий вопрос с Боснией и Герцеговиной пока не ведется, несмотря на то, что страна также является кандидатом на вступление.

Украине и Молдавии в июне прошлого года дали статус кандидатов на вступление в ЕС. Уже тогда отмечалось, что у Киева не получится быстро вступить в объединение.

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Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией на тему вступления этих стран в объединение. Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз», — написал Шарль Мишель в соцсети X. Он также добавил, что соответствующий вопрос с Боснией и Герцеговиной пока не ведется, несмотря на то, что страна также является кандидатом на вступление. Украине и Молдавии в июне прошлого года дали статус кандидатов на вступление в ЕС. Уже тогда отмечалось, что у Киева не получится быстро вступить в объединение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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