ЕС начал переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в союз

14 декабря 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

ЕС ведет переговоры с Украиной и вступлении стран в объединение Фото: Официальный сайт Европарламента Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией на тему вступления этих стран в объединение. Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз», — написал Шарль Мишель в соцсети X. Он также добавил, что соответствующий вопрос с Боснией и Герцеговиной пока не ведется, несмотря на то, что страна также является кандидатом на вступление. Украине и Молдавии в июне прошлого года дали статус кандидатов на вступление в ЕС. Уже тогда отмечалось, что у Киева не получится быстро вступить в объединение.

Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией на тему вступления этих стран в объединение. Об этом рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз», — написал Шарль Мишель в соцсети X. Он также добавил, что соответствующий вопрос с Боснией и Герцеговиной пока не ведется, несмотря на то, что страна также является кандидатом на вступление. Украине и Молдавии в июне прошлого года дали статус кандидатов на вступление в ЕС. Уже тогда отмечалось, что у Киева не получится быстро вступить в объединение.