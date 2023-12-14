В Минэкономразвития пообещали рост расчетов в нацвалютах в 2024 году

15 декабря 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

По итогам года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85% Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU Рост расчетов в национальных валютах в 2024 году продолжится. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. «Доля российского рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте. Превысим этот показатель до 80% в начале следующего года», — сообщили «Известиям» в министерстве. В ведомстве ожидают, что в странах ЕАЭС по итогам года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85%. При этом доля всех нацвалют государств — членов союза превысит 90%. Сегодня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отметил, что чем больше Россия использует нацвалюту при финансовых расчетах, тем лучше. Президент также подчеркнул, что используя рубль в качестве национальной валюты, страна сохраняет свой суверенитет.

Рост расчетов в национальных валютах в 2024 году продолжится. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. «Доля российского рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте. Превысим этот показатель до 80% в начале следующего года», — сообщили «Известиям» в министерстве. В ведомстве ожидают, что в странах ЕАЭС по итогам года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85%. При этом доля всех нацвалют государств — членов союза превысит 90%. Сегодня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отметил, что чем больше Россия использует нацвалюту при финансовых расчетах, тем лучше. Президент также подчеркнул, что используя рубль в качестве национальной валюты, страна сохраняет свой суверенитет.