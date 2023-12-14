14 декабря 2023

В Минэкономразвития пообещали рост расчетов в нацвалютах в 2024 году

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Рубль, рубль, монета, десять рублей, 10 рублей
По итогам года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85% Фото:

Рост расчетов в национальных валютах в 2024 году продолжится. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

«Доля российского рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте. Превысим этот показатель до 80% в начале следующего года», — сообщили «Известиям» в министерстве.

В ведомстве ожидают, что в странах ЕАЭС по итогам года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85%. При этом доля всех нацвалют государств — членов союза превысит 90%.

Сегодня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отметил, что чем больше Россия использует нацвалюту при финансовых расчетах, тем лучше. Президент также подчеркнул, что используя рубль в качестве национальной валюты, страна сохраняет свой суверенитет.

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Рост расчетов в национальных валютах в 2024 году продолжится. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. «Доля российского рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте. Превысим этот показатель до 80% в начале следующего года», — сообщили «Известиям» в министерстве. В ведомстве ожидают, что в странах ЕАЭС по итогам года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85%. При этом доля всех нацвалют государств — членов союза превысит 90%. Сегодня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отметил, что чем больше Россия использует нацвалюту при финансовых расчетах, тем лучше. Президент также подчеркнул, что используя рубль в качестве национальной валюты, страна сохраняет свой суверенитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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