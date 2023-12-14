Путин пообещал нормальный курс рубля

Падение рубля является временным, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Курс рубля в России на сегодня является плавающим. Решения, сделанные Центробанком, позволяют отрегулировать ситуацию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Исхожу из того, что все нормализуется, а сейчас носит временный характер. Курс у нас плавающий. <…> Указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой [Центробанком]. Он (указ — прим. URA.RU) все-таки сыграл свою роль» — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Президент также подчеркнул, что используя рубль в качестве национальной валюты, Россия сохраняет свой суверенитет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!