Путин пообещал нормальный курс рубля

Путин: курс рубля в России является плавающим
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Падение рубля является временным, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Курс рубля в России на сегодня является плавающим. Решения, сделанные Центробанком, позволяют отрегулировать ситуацию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Исхожу из того, что все нормализуется, а сейчас носит временный характер. Курс у нас плавающий. <…> Указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой [Центробанком]. Он (указ — прим. URA.RU) все-таки сыграл свою роль» — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Президент также подчеркнул, что используя рубль в качестве национальной валюты, Россия сохраняет свой суверенитет.

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Курс рубля в России на сегодня является плавающим. Решения, сделанные Центробанком, позволяют отрегулировать ситуацию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Исхожу из того, что все нормализуется, а сейчас носит временный характер. Курс у нас плавающий. <…> Указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой [Центробанком]. Он (указ — прим. URA.RU) все-таки сыграл свою роль» — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Президент также подчеркнул, что используя рубль в качестве национальной валюты, Россия сохраняет свой суверенитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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