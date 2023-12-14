14 декабря 2023

Британия выступила за передачу Украине замороженных активов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЕС доходы от замороженных активов РФ намерены передать Украине Фото:

Британское правительство поддерживает передачу Киеву замороженных российских активов. С таким заявлением выступил руководитель МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

«Настало ли время не просто заморозить активы [России] и направить проценты с них (на помощь Украине — прим. URA.RU), но и передать сами средства? Мое мнение таково, что есть юридический способ, чтобы поступить таким образом. Я думаю, что есть очень веские причины, по которым нам следует рассмотреть этот вопрос», — цитирует Дэвида Кэмерона ТАСС.

Еврокомиссия утвердила предложение по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые затем перенаправят Украине. Инициативу должны согласовать все страны-члены ЕС. В Кремле подчеркивали, что будут оспаривать подобные решения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, из-за этого Запад столкнется с серьезными юридическими издержками, передает RT.

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Британское правительство поддерживает передачу Киеву замороженных российских активов. С таким заявлением выступил руководитель МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. «Настало ли время не просто заморозить активы [России] и направить проценты с них (на помощь Украине — прим. URA.RU), но и передать сами средства? Мое мнение таково, что есть юридический способ, чтобы поступить таким образом. Я думаю, что есть очень веские причины, по которым нам следует рассмотреть этот вопрос», — цитирует Дэвида Кэмерона ТАСС. Еврокомиссия утвердила предложение по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые затем перенаправят Украине. Инициативу должны согласовать все страны-члены ЕС. В Кремле подчеркивали, что будут оспаривать подобные решения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, из-за этого Запад столкнется с серьезными юридическими издержками, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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