ЕК утвердила механизм использования замороженных активов РФ

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Еврокомиссия не будет открыто публиковать предложение по активам ЦБ России Фото:

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов от иммобилизованных активов Центробанка РФ для нужд Украины. Об этом сообщила замглавы ЕК Вера Юрова. Однако на данный момент в предложении есть только первые действия, которые требуется согласовать со всеми странами-членами ЕС.

«Предложение должно пройти утверждение Совета ЕС, для это требуется единогласная позиция», — сказала Юрова на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге. Она добавила, что Европейская Комиссия не будет публиковать предложение по активам из-за конфиденциальности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъем ее активов за рубежом. По его словам, Москва будет оспаривать подобные решения, а Запад столкнется с серьезными юридическими издержками, передает RT.

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Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов от иммобилизованных активов Центробанка РФ для нужд Украины. Об этом сообщила замглавы ЕК Вера Юрова. Однако на данный момент в предложении есть только первые действия, которые требуется согласовать со всеми странами-членами ЕС. «Предложение должно пройти утверждение Совета ЕС, для это требуется единогласная позиция», — сказала Юрова на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге. Она добавила, что Европейская Комиссия не будет публиковать предложение по активам из-за конфиденциальности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъем ее активов за рубежом. По его словам, Москва будет оспаривать подобные решения, а Запад столкнется с серьезными юридическими издержками, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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