ЕК утвердила механизм использования замороженных активов РФ

12 декабря 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия не будет открыто публиковать предложение по активам ЦБ России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов от иммобилизованных активов Центробанка РФ для нужд Украины. Об этом сообщила замглавы ЕК Вера Юрова. Однако на данный момент в предложении есть только первые действия, которые требуется согласовать со всеми странами-членами ЕС. «Предложение должно пройти утверждение Совета ЕС, для это требуется единогласная позиция», — сказала Юрова на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге. Она добавила, что Европейская Комиссия не будет публиковать предложение по активам из-за конфиденциальности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъем ее активов за рубежом. По его словам, Москва будет оспаривать подобные решения, а Запад столкнется с серьезными юридическими издержками, передает RT.

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов от иммобилизованных активов Центробанка РФ для нужд Украины. Об этом сообщила замглавы ЕК Вера Юрова. Однако на данный момент в предложении есть только первые действия, которые требуется согласовать со всеми странами-членами ЕС. «Предложение должно пройти утверждение Совета ЕС, для это требуется единогласная позиция», — сказала Юрова на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге. Она добавила, что Европейская Комиссия не будет публиковать предложение по активам из-за конфиденциальности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъем ее активов за рубежом. По его словам, Москва будет оспаривать подобные решения, а Запад столкнется с серьезными юридическими издержками, передает RT.