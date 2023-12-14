Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине

Сенат США отложил каникулы и продолжит работу над помощью Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
«Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине», — передает слова Чака Шумера РИА Новости. При этом палата представителей не поддержала предложение и планирует вернуться к работе в январе.
В Белом доме заявили, что к концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. При этом далее помогать Киеву не сможет, так как к этому времени у Вашингтона закончатся деньги.
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