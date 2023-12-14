Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине

15 декабря 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

Сенаторы решили перенести каникулы из-за помощи Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат США отложил каникулы и продолжит работу над помощью Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. «Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине», — передает слова Чака Шумера РИА Новости. При этом палата представителей не поддержала предложение и планирует вернуться к работе в январе. В Белом доме заявили, что к концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. При этом далее помогать Киеву не сможет, так как к этому времени у Вашингтона закончатся деньги.

Сенат США отложил каникулы и продолжит работу над помощью Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. «Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине», — передает слова Чака Шумера РИА Новости. При этом палата представителей не поддержала предложение и планирует вернуться к работе в январе. В Белом доме заявили, что к концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. При этом далее помогать Киеву не сможет, так как к этому времени у Вашингтона закончатся деньги.