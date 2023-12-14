14 декабря 2023

Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине

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Сенаторы решили перенести каникулы из-за помощи Украине Фото:
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Сенат США отложил каникулы и продолжит работу над помощью Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

«Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине», — передает слова Чака Шумера РИА Новости. При этом палата представителей не поддержала предложение и планирует вернуться к работе в январе.

В Белом доме заявили, что к концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. При этом далее помогать Киеву не сможет, так как к этому времени у Вашингтона закончатся деньги.

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Сенат США отложил каникулы и продолжит работу над помощью Украине. Об этом сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. «Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине», — передает слова Чака Шумера РИА Новости. При этом палата представителей не поддержала предложение и планирует вернуться к работе в январе. В Белом доме заявили, что к концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. При этом далее помогать Киеву не сможет, так как к этому времени у Вашингтона закончатся деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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