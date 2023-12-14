В Белом доме назвали крайние сроки оказания помощи Украине

Белый дом: США не смогут помогать Украине с конца 2023 года

15 декабря 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

США не смогут больше помогать Украине до конца 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не смогут оказывать военную помощь Украине с конца 2023 года без решения американского конгресса по выделению новых средств. Об этом заявление пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине», — сообщила она в ходе брифинга. Жан-Пьер уточнили, что к этому моменту у Вашингтона закончатся деньги, если конгресс не согласится поддержать запрос на дополнительную помощь Киеву. К концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. Об этом сообщала Жан-Пьер. Она отметила, что США не смогут восполнять собственные запасы вооружений, как только у них закончатся средства на замещение.

США не смогут оказывать военную помощь Украине с конца 2023 года без решения американского конгресса по выделению новых средств. Об этом заявление пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине», — сообщила она в ходе брифинга. Жан-Пьер уточнили, что к этому моменту у Вашингтона закончатся деньги, если конгресс не согласится поддержать запрос на дополнительную помощь Киеву. К концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. Об этом сообщала Жан-Пьер. Она отметила, что США не смогут восполнять собственные запасы вооружений, как только у них закончатся средства на замещение.