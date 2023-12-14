14 декабря 2023

Жена губернатора Текслера разбила молотком лед, чтобы достать игрушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер посетила парк «Россия — моя история», который выступил автором выставки Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина на выставке «Время льда» разбила молотком лед, чтобы достать елочную игрушку. Так жена главы региона дала старт выставке, посвященной истории фигурного катания.

«На выставке „Время льда. История фигурного катания в России“ разбили молоточком кубы льда. Достали елочную игрушку в виде фигурного конька и повесили на новогоднюю елку», — написала Текслер в своем telegram-канале.

Ирина Текслер отметила, что выставочный проект предваряет открытие в Челябинске Чемпионата России по фигурному катанию, который состоится 21 декабря в ледовой арене «Трактор». По ее словам, челябинский лед уже пятьдесят лет встречает олимпийских и мировых фигуристов в рамках международных и всероссийских чемпионатов. По воспоминаниям многих фигуристов, лед в «Юности» в 70-х годах был одним из лучших в стране и соответствовал европейскому.

Текслер уверена, что выставка вызовет всплеск интереса к истории фигурного катания
Текслер уверена, что выставка вызовет всплеск интереса к истории фигурного катания
Фото:

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Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина на выставке «Время льда» разбила молотком лед, чтобы достать елочную игрушку. Так жена главы региона дала старт выставке, посвященной истории фигурного катания. «На выставке „Время льда. История фигурного катания в России“ разбили молоточком кубы льда. Достали елочную игрушку в виде фигурного конька и повесили на новогоднюю елку», — написала Текслер в своем telegram-канале. Ирина Текслер отметила, что выставочный проект предваряет открытие в Челябинске Чемпионата России по фигурному катанию, который состоится 21 декабря в ледовой арене «Трактор». По ее словам, челябинский лед уже пятьдесят лет встречает олимпийских и мировых фигуристов в рамках международных и всероссийских чемпионатов. По воспоминаниям многих фигуристов, лед в «Юности» в 70-х годах был одним из лучших в стране и соответствовал европейскому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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