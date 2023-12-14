Жена губернатора Текслера разбила молотком лед, чтобы достать игрушку. Фото

15 декабря 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер посетила парк «Россия — моя история», который выступил автором выставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина на выставке «Время льда» разбила молотком лед, чтобы достать елочную игрушку. Так жена главы региона дала старт выставке, посвященной истории фигурного катания. «На выставке „Время льда. История фигурного катания в России“ разбили молоточком кубы льда. Достали елочную игрушку в виде фигурного конька и повесили на новогоднюю елку», — написала Текслер в своем telegram-канале. Ирина Текслер отметила, что выставочный проект предваряет открытие в Челябинске Чемпионата России по фигурному катанию, который состоится 21 декабря в ледовой арене «Трактор». По ее словам, челябинский лед уже пятьдесят лет встречает олимпийских и мировых фигуристов в рамках международных и всероссийских чемпионатов. По воспоминаниям многих фигуристов, лед в «Юности» в 70-х годах был одним из лучших в стране и соответствовал европейскому. Текслер уверена, что выставка вызовет всплеск интереса к истории фигурного катания Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler/1560

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина на выставке «Время льда» разбила молотком лед, чтобы достать елочную игрушку. Так жена главы региона дала старт выставке, посвященной истории фигурного катания. «На выставке „Время льда. История фигурного катания в России“ разбили молоточком кубы льда. Достали елочную игрушку в виде фигурного конька и повесили на новогоднюю елку», — написала Текслер в своем telegram-канале. Ирина Текслер отметила, что выставочный проект предваряет открытие в Челябинске Чемпионата России по фигурному катанию, который состоится 21 декабря в ледовой арене «Трактор». По ее словам, челябинский лед уже пятьдесят лет встречает олимпийских и мировых фигуристов в рамках международных и всероссийских чемпионатов. По воспоминаниям многих фигуристов, лед в «Юности» в 70-х годах был одним из лучших в стране и соответствовал европейскому.