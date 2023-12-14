С завода под Екатеринбургом эвакуировали десятки человек из-за пожара

На улице Лесной в поселке Бобровский Сысертского городского округа загорелся производственный цех. Из здания эвакуировали 40 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.
«В 06:14 поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке. По оперативной информации на площади 1000 квадратных метров горит кровля производственного цеха», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 29 спасателей и 11 единиц спецтехники.
Согласно картам, на улице Лесной в Бобровском находится Свердловский изоляционный завод. Представители предприятия в беседе с URA.RU не стали отвечать на вопрос, на их территории произошел пожар или нет. «Пока не готовы ничего комментировать», — отметил один из руководителей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.