14 декабря 2023

С завода под Екатеринбургом эвакуировали десятки человек из-за пожара

В поселке Бобровский под Екатеринбургом загорелся производственный цех
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, тушение пожара, пожарны
В поселке Бобровский горит цех площадью 1000 квадратных метров (архивное фото) Фото:

На улице Лесной в поселке Бобровский Сысертского городского округа загорелся производственный цех. Из здания эвакуировали 40 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«В 06:14 поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке. По оперативной информации на площади 1000 квадратных метров горит кровля производственного цеха», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 29 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Согласно картам, на улице Лесной в Бобровском находится Свердловский изоляционный завод. Представители предприятия в беседе с URA.RU не стали отвечать на вопрос, на их территории произошел пожар или нет. «Пока не готовы ничего комментировать», — отметил один из руководителей.

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На улице Лесной в поселке Бобровский Сысертского городского округа загорелся производственный цех. Из здания эвакуировали 40 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «В 06:14 поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке. По оперативной информации на площади 1000 квадратных метров горит кровля производственного цеха», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 29 спасателей и 11 единиц спецтехники. Согласно картам, на улице Лесной в Бобровском находится Свердловский изоляционный завод. Представители предприятия в беседе с URA.RU не стали отвечать на вопрос, на их территории произошел пожар или нет. «Пока не готовы ничего комментировать», — отметил один из руководителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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