Двенадцатилетний курганец вытащил своих братьев из охваченного огнем дома. Видео

15 декабря 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Пожар был локализован службами за полчаса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юный житель города Кургана Марк Прожерин спас своих младших братьев и сестру из горящего дома, когда путь к выходу уже был отрезан огнем. Одному брату пять, другому шесть лет, а девочке всего два года. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «Двенадцатилетний курганец стал ангелом-хранителем для своих младших братьев и сестры — спас их из горящего дома», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». Спасателей, по информации МЧС, вызвала мать детей. Дом в СНТ «Заречный», по данным спасателей, загорелся днем 14 декабря. Мальчик сразу позвонил матери, как обнаружил огонь в доме. Она дала указание выбегать из дома, не зная, что путь уже отрезан огнем. Затем он решил вытащить детей из горящего дома через окно дальней комнаты. После этого, как сообщили спасатели, Марк отвел своих младших братьев и сестру до соседей, чтобы они не замерзли. Пожарно-спасательные службы потушили огонь за полчаса. На тот момент он уже охватил площадь 80 квадратных метров. Мальчика, спасшего детей, по информации МЧС, наградит ведомство за героический поступок.

Юный житель города Кургана Марк Прожерин спас своих младших братьев и сестру из горящего дома, когда путь к выходу уже был отрезан огнем. Одному брату пять, другому шесть лет, а девочке всего два года. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «Двенадцатилетний курганец стал ангелом-хранителем для своих младших братьев и сестры — спас их из горящего дома», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». Спасателей, по информации МЧС, вызвала мать детей. Дом в СНТ «Заречный», по данным спасателей, загорелся днем 14 декабря. Мальчик сразу позвонил матери, как обнаружил огонь в доме. Она дала указание выбегать из дома, не зная, что путь уже отрезан огнем. Затем он решил вытащить детей из горящего дома через окно дальней комнаты. После этого, как сообщили спасатели, Марк отвел своих младших братьев и сестру до соседей, чтобы они не замерзли. Пожарно-спасательные службы потушили огонь за полчаса. На тот момент он уже охватил площадь 80 квадратных метров. Мальчика, спасшего детей, по информации МЧС, наградит ведомство за героический поступок.