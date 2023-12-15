Издательство АСТ сняло с выпуска книги Акунина и Быкова*

15 декабря 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова будут сняты с продажи, заявили в АСТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Издательство АСТ снимает с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом рассказали в самом издательстве. «АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Быкова», — сообщается на официальном сайте издательства. Там добавили, что причиной этого были публичные заявления писателей, которые вызвали значительный общественный резонанс. Пока ситуация не будет прояснена, распространение и продажа книг будут временно приостановлены, заключили в АСТ. Сеть книжных магазинов «Читай-город» также прекратила продажу книг Акунина и Быкова. В пресс-службе заявили, что решение обусловлено недавними заявлениями писателей, которые стали объектом широкого внимания в СМИ. * Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Издательство АСТ снимает с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом рассказали в самом издательстве. «АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Быкова», — сообщается на официальном сайте издательства. Там добавили, что причиной этого были публичные заявления писателей, которые вызвали значительный общественный резонанс. Пока ситуация не будет прояснена, распространение и продажа книг будут временно приостановлены, заключили в АСТ. Сеть книжных магазинов «Читай-город» также прекратила продажу книг Акунина и Быкова. В пресс-службе заявили, что решение обусловлено недавними заявлениями писателей, которые стали объектом широкого внимания в СМИ. * Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов