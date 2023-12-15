Издательство АСТ сняло с выпуска книги Акунина и Быкова*

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Илья Гаффнер, интервью. Екатеринбург, книги, история, акунин борис
Книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова будут сняты с продажи, заявили в АСТ Фото:

Издательство АСТ снимает с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом рассказали в самом издательстве.

«АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Быкова», — сообщается на официальном сайте издательства. Там добавили, что причиной этого были публичные заявления писателей, которые вызвали значительный общественный резонанс. Пока ситуация не будет прояснена, распространение и продажа книг будут временно приостановлены, заключили в АСТ.

Сеть книжных магазинов «Читай-город» также прекратила продажу книг Акунина и Быкова. В пресс-службе заявили, что решение обусловлено недавними заявлениями писателей, которые стали объектом широкого внимания в СМИ.

* Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

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Издательство АСТ снимает с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом рассказали в самом издательстве. «АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Быкова», — сообщается на официальном сайте издательства. Там добавили, что причиной этого были публичные заявления писателей, которые вызвали значительный общественный резонанс. Пока ситуация не будет прояснена, распространение и продажа книг будут временно приостановлены, заключили в АСТ. Сеть книжных магазинов «Читай-город» также прекратила продажу книг Акунина и Быкова. В пресс-службе заявили, что решение обусловлено недавними заявлениями писателей, которые стали объектом широкого внимания в СМИ. * Дмитрий Быков внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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