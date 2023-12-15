Охраннику брянской школы, где произошла стрельба, избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения охраннику брянской школы
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Охранника школы в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу, отправили под домашний арест. Об этом рассказали в суде.
«Женщину, которая работала охранником в брянской гимназии, поместили под домашний арест», — сообщили в суде. Информацию передает ТАСС.
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