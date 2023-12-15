Охраннику брянской школы, где произошла стрельба, избрали меру пресечения

Охранника школы в Брянске отправили на домашний арест после стрельбы
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардейца, сбившего ребенка. Курган, судебное заседание, судья, суд
Суд избрал меру пресечения охраннику брянской школы Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Охранника школы в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу, отправили под домашний арест. Об этом рассказали в суде.

«Женщину, которая работала охранником в брянской гимназии, поместили под домашний арест», — сообщили в суде. Информацию передает ТАСС.

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Охранника школы в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу, отправили под домашний арест. Об этом рассказали в суде. «Женщину, которая работала охранником в брянской гимназии, поместили под домашний арест», — сообщили в суде. Информацию передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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