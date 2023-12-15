Политика Власть Володин: новогодние праздники — не для депутатов 15 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 + Российские депутаты должны повышать свою эффективность, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Праздничные дни не предназначены для депутатов. Народные избранники должны больше работать, а также повышать свою эффективность. Такое заявление в ходе завершения осенней сессии Госдумы сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Праздники — не для депутатов», — заявил Володин. Трансляцию сессии вел телеканал «Россия 24». Спикер добавил, что увеличение уезжающих на отдых депутатов становится все более обычной практикой. Народным избранникам следует увеличить объем работы и стать более эффективными. Володин завершил свою речь словами о том, что основой депутатского корпуса являются российские граждане. Праздничные дни не предназначены для депутатов. Народные избранники должны больше работать, а также повышать свою эффективность. Такое заявление в ходе завершения осенней сессии Госдумы сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Праздники — не для депутатов», — заявил Володин. Трансляцию сессии вел телеканал «Россия 24». Спикер добавил, что увеличение уезжающих на отдых депутатов становится все более обычной практикой. Народным избранникам следует увеличить объем работы и стать более эффективными. Володин завершил свою речь словами о том, что основой депутатского корпуса являются российские граждане. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям