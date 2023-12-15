Володин: новогодние праздники — не для депутатов

Праздничные дни не предназначены для депутатов. Народные избранники должны больше работать, а также повышать свою эффективность. Такое заявление в ходе завершения осенней сессии Госдумы сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Праздники — не для депутатов», — заявил Володин. Трансляцию сессии вел телеканал «Россия 24». Спикер добавил, что увеличение уезжающих на отдых депутатов становится все более обычной практикой. Народным избранникам следует увеличить объем работы и стать более эффективными. Володин завершил свою речь словами о том, что основой депутатского корпуса являются российские граждане.
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