Володин: новогодние праздники — не для депутатов

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Российские депутаты должны повышать свою эффективность, заявил Вячеслав Володин Фото:

Праздничные дни не предназначены для депутатов. Народные избранники должны больше работать, а также повышать свою эффективность. Такое заявление в ходе завершения осенней сессии Госдумы сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Праздники — не для депутатов», — заявил Володин. Трансляцию сессии вел телеканал «Россия 24». Спикер добавил, что увеличение уезжающих на отдых депутатов становится все более обычной практикой. Народным избранникам следует увеличить объем работы и стать более эффективными. Володин завершил свою речь словами о том, что основой депутатского корпуса являются российские граждане.

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Праздничные дни не предназначены для депутатов. Народные избранники должны больше работать, а также повышать свою эффективность. Такое заявление в ходе завершения осенней сессии Госдумы сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Праздники — не для депутатов», — заявил Володин. Трансляцию сессии вел телеканал «Россия 24». Спикер добавил, что увеличение уезжающих на отдых депутатов становится все более обычной практикой. Народным избранникам следует увеличить объем работы и стать более эффективными. Володин завершил свою речь словами о том, что основой депутатского корпуса являются российские граждане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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