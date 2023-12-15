Семь городов Челябинской области смог накроет до конца недели

Минэкологии Челябинской области: в семи городах региона введен режим НМУ

15 декабря 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

режим НМУ объявлен в семи городах региона с 19:00 15 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В семи городах Челябинской области смог продлится до понедельника, 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В семи городах Челябинской области сохраняется режим НМУ первой степени. Условия способствуют накоплению загрязнений в атмосфере таких городов, как Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск», — уточнили URA.RU в минэкологии. Смог накроет города с 19:00 15 декабря. Однако в каждом из населенных пунктов режим НМУ будет введен на разный промежуток времени: В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте — до 19:00 18 декабря

В Сатке — до 19:00 17 декабря

В Аше — до 5:00 17 декабря

В Магнитогорске — до 8:00 18 декабря.

В семи городах Челябинской области смог продлится до понедельника, 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В семи городах Челябинской области сохраняется режим НМУ первой степени. Условия способствуют накоплению загрязнений в атмосфере таких городов, как Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск», — уточнили URA.RU в минэкологии. Смог накроет города с 19:00 15 декабря. Однако в каждом из населенных пунктов режим НМУ будет введен на разный промежуток времени: