Семь городов Челябинской области смог накроет до конца недели

Минэкологии Челябинской области: в семи городах региона введен режим НМУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Челябинск, дым, жилье, воздух, безопасность, недвижимость, смог, здоровье, атмосфера, климат, город с высоты, дома, пожары
режим НМУ объявлен в семи городах региона с 19:00 15 декабря Фото:

В семи городах Челябинской области смог продлится до понедельника, 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«В семи городах Челябинской области сохраняется режим НМУ первой степени. Условия способствуют накоплению загрязнений в атмосфере таких городов, как Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск», — уточнили URA.RU в минэкологии.

Смог накроет города с 19:00 15 декабря. Однако в каждом из населенных пунктов режим НМУ будет введен на разный промежуток времени:

  • В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте — до 19:00 18 декабря
  • В Сатке — до 19:00 17 декабря
  • В Аше — до 5:00 17 декабря
  • В Магнитогорске — до 8:00 18 декабря.

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В семи городах Челябинской области смог продлится до понедельника, 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В семи городах Челябинской области сохраняется режим НМУ первой степени. Условия способствуют накоплению загрязнений в атмосфере таких городов, как Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск», — уточнили URA.RU в минэкологии. Смог накроет города с 19:00 15 декабря. Однако в каждом из населенных пунктов режим НМУ будет введен на разный промежуток времени:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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