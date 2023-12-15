Семь городов Челябинской области смог накроет до конца недели

режим НМУ объявлен в семи городах региона с 19:00 15 декабря
В семи городах Челябинской области смог продлится до понедельника, 18 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
«В семи городах Челябинской области сохраняется режим НМУ первой степени. Условия способствуют накоплению загрязнений в атмосфере таких городов, как Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск», — уточнили URA.RU в минэкологии.
Смог накроет города с 19:00 15 декабря. Однако в каждом из населенных пунктов режим НМУ будет введен на разный промежуток времени:
- В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте — до 19:00 18 декабря
- В Сатке — до 19:00 17 декабря
- В Аше — до 5:00 17 декабря
- В Магнитогорске — до 8:00 18 декабря.
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