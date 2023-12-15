Путин попросил кабмин сохранить 20-процентный первый взнос по льготной ипотеке

15 декабря 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что действие льготных программ по семейной ипотеки должно быть продлено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Действие 20-процентного взноса по семейной ипотеке надо продлить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с представителями ОАО «РЖД». «Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20-процентного первичного взноса для семей с детьми. <…> Надо сохранить ключевые направления социальной политики, в том числе и поддержку многодетных семей. Не зря мы объявили 2024 год семейным», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 24».

Действие 20-процентного взноса по семейной ипотеке надо продлить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с представителями ОАО «РЖД». «Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20-процентного первичного взноса для семей с детьми. <…> Надо сохранить ключевые направления социальной политики, в том числе и поддержку многодетных семей. Не зря мы объявили 2024 год семейным», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 24».