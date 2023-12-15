Путин попросил кабмин сохранить 20-процентный первый взнос по льготной ипотеке

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Владимир Путин заявил, что действие льготных программ по семейной ипотеки должно быть продлено Фото:

Действие 20-процентного взноса по семейной ипотеке надо продлить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с представителями ОАО «РЖД».

«Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20-процентного первичного взноса для семей с детьми. <…> Надо сохранить ключевые направления социальной политики, в том числе и поддержку многодетных семей. Не зря мы объявили 2024 год семейным», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 24».

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Действие 20-процентного взноса по семейной ипотеке надо продлить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с представителями ОАО «РЖД». «Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20-процентного первичного взноса для семей с детьми. <…> Надо сохранить ключевые направления социальной политики, в том числе и поддержку многодетных семей. Не зря мы объявили 2024 год семейным», — заявил Владимир Путин. Прямая трансляция шла на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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