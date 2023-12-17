Экс-супруга челябинского бизнесмена проиграла спор из-за доли в элитном курорте

В суде о совместной фирме Мицуковых Инге Майер в требованиях отказали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшая супруга бизнесмена из Челябинска Александра Мицукова, Инга Майер, проиграла очередной спор из-за доли в компании «Южуралпродукт», контролирующей через дочернюю фирму работу курорта «Увильды» на одноименном озере. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, вопрос касался корпоративных прав на управление фирмой.

«В удовлетворении заявленных исковых требований отказать. Отменить наложенные определением Арбитражного суда Челябинской области от 25.10.2023 года обеспечительные меры в виде запрета МИФНС №17 вносить в ЕГРЮЛ сведения о Мицукове Александре Федоровиче как об участнике ООО „ЮжуралПродукт“», — отмечено в решении суда.

Мицуков, который несколько лет пытается восстановить управление курортом, в октябре доказал в суде, что владеет 70% доли в «Южуралпродукте». Теперь Майер оспорила его корпоративные права, позволяющие влиять на решения общества. Суд отказал бизнес-леди в удовлетворении требований, сославшись на то, что ее права никак не нарушены.

«Ответчик А. Ф. Мицуков не обращался в ООО „ЮжуралПродукт“ с заявлением о включении его в состав участников общества. Уставом общества „ЮжуралПродукт“ включение в число участников общества без согласия других участников не предусмотрено. При этом истцом указано, что такое согласие она не давала», — заявили в суде.

Суд также обратил внимание на то, что до настоящего момента сведения о Мицукове как участнике «Южуралпродукта» в единый реестр юрлиц у налоговиков не занесены. В арбитражном суде также рассматривается другое дело. Челябинский бизнесмен пытается получить права контроля над работой общества. Разделение имущественных и корпоративных прав стало возможным вследствие того, что долю Мицуков получил при разделе имущества разведенных супругов. В таком случае весь объем прав к бывшему супругу безусловно не переходит.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора. Однако ответы не получены.