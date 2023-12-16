Почему Россия прощает долги другим странам

Экономист Масленников: Россия строит новый торговый путь

16 декабря 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Иран сможет построить железную дорогу, благодаря РФ, сказал Никита Масленников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия выделила Ирану межгосударственный кредит на сумму в 1,3 млрд евро на строительство железнодорожной линии, чтобы между странами заработала часть транспортного коридора «Север—Юг». Об этом в беседе с URA.RU сообщил экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Как сообщалось ранее, общая задолженность иностранных государств перед Россией по итогам 2022 года выросла на 2,3 млрд долларов (8,7%) и на конец прошлого года достигла 28,9 млрд. Среди крупнейших должников — Беларусь, Бангладеш и Индия. «Мы дали кредит Ирану, чтобы он достроил десяток километров железной дороги, чтобы у нас работала часть транспортного коридора „Север—Юг“. Поэтому мы можем закрывать глаза на не слишком обременительный кредит. Такая внешняя долговая политика всегда связана с продвижением российских экономических интересов, как минимум, на среднесрочной перспективе», — рассказал Никита Масленников. Как отметил экономист, у России нет необходимости требовать возврата кредитов у стран-должниц. «Это приближает государства к сотрудничеству с нами, это работа на перспективу, на создание и формирование новых экспортных рынков. Мы очень часто даем в долг другим странам, чтобы они купили продукцию нашего экспорта. Это особенно важно для крупных инфраструктурных проектов, например, для строительства атомных электростанций или тех же самых железных дорог», — поделился эксперт. Соглашение о создании транспортного коридора «Север—Юг» было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией. Он должен сократить сроки транспортировки грузов. Так как доставка будет идти разными видами транспорта — по автомобильной, железной дороге и по морю. Протяженность коридора составляет 7200 км. Кредит, выделенный Россией, поможет построить железную дорогу между иранскими городами Решт и Астара протяженностью в 162 км. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия выделила Ирану межгосударственный кредит на сумму в 1,3 млрд евро на строительство железнодорожной линии, чтобы между странами заработала часть транспортного коридора «Север—Юг». Об этом в беседе с URA.RU сообщил экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Как сообщалось ранее, общая задолженность иностранных государств перед Россией по итогам 2022 года выросла на 2,3 млрд долларов (8,7%) и на конец прошлого года достигла 28,9 млрд. Среди крупнейших должников — Беларусь, Бангладеш и Индия. «Мы дали кредит Ирану, чтобы он достроил десяток километров железной дороги, чтобы у нас работала часть транспортного коридора „Север—Юг“. Поэтому мы можем закрывать глаза на не слишком обременительный кредит. Такая внешняя долговая политика всегда связана с продвижением российских экономических интересов, как минимум, на среднесрочной перспективе», — рассказал Никита Масленников. Как отметил экономист, у России нет необходимости требовать возврата кредитов у стран-должниц. «Это приближает государства к сотрудничеству с нами, это работа на перспективу, на создание и формирование новых экспортных рынков. Мы очень часто даем в долг другим странам, чтобы они купили продукцию нашего экспорта. Это особенно важно для крупных инфраструктурных проектов, например, для строительства атомных электростанций или тех же самых железных дорог», — поделился эксперт. Соглашение о создании транспортного коридора «Север—Юг» было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией. Он должен сократить сроки транспортировки грузов. Так как доставка будет идти разными видами транспорта — по автомобильной, железной дороге и по морю. Протяженность коридора составляет 7200 км. Кредит, выделенный Россией, поможет построить железную дорогу между иранскими городами Решт и Астара протяженностью в 162 км.