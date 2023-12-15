Боец академии РМК стал лучшим спортсменом года в России. Фото

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Турнир по смешанным единоборствам "Russian Cagefighting Championship" в КРК "Уралец". Екатеринбург, клетка, русская медная компания, спорт, ринг, рмк, смешанные единоборства, бои, мма, mma, бои без правил, бои в клетке, rcc, russian cagefighting championship
Лучшим бойцом года в ММА стал Петр Грыдин (архивное фото) Фото:

Боец академии Русской медной компании (РМК) Петр Грыдин получил звание «Спортсмен 2023 года». Ежегодную премию ММА провели в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«На это звание претендовали более 20 спортсменов из мужской и молодежной сборных. Но лучшим сегодня в Москве признали именно Петра Грыдина», — пояснили в РМК.

Грыдин заявил, что это достижение не только его, но и тренера Георгия Тамоева, менеджера Дмитрия Гопина, команды РМК и всех соперников. «Я становился лучше. Спасибо всем, кто болел и переживал», — добавил боец.

Грыдин выступает в категории 61,2 кг (считается одной из самых конкурентных). В текущем году он стал чемпионом России по ММА.

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Боец академии Русской медной компании (РМК) Петр Грыдин получил звание «Спортсмен 2023 года». Ежегодную премию ММА провели в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «На это звание претендовали более 20 спортсменов из мужской и молодежной сборных. Но лучшим сегодня в Москве признали именно Петра Грыдина», — пояснили в РМК. Грыдин заявил, что это достижение не только его, но и тренера Георгия Тамоева, менеджера Дмитрия Гопина, команды РМК и всех соперников. «Я становился лучше. Спасибо всем, кто болел и переживал», — добавил боец. Грыдин выступает в категории 61,2 кг (считается одной из самых конкурентных). В текущем году он стал чемпионом России по ММА.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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