Боец академии Русской медной компании (РМК) Петр Грыдин получил звание «Спортсмен 2023 года». Ежегодную премию ММА провели в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«На это звание претендовали более 20 спортсменов из мужской и молодежной сборных. Но лучшим сегодня в Москве признали именно Петра Грыдина», — пояснили в РМК.
Грыдин заявил, что это достижение не только его, но и тренера Георгия Тамоева, менеджера Дмитрия Гопина, команды РМК и всех соперников. «Я становился лучше. Спасибо всем, кто болел и переживал», — добавил боец.
Грыдин выступает в категории 61,2 кг (считается одной из самых конкурентных). В текущем году он стал чемпионом России по ММА.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.