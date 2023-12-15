В Нижнем Тагиле водитель попал в занос и устроил ДТП с участием четырех машин. Фото

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В вечеру на дороге было скользко из-за заморозков, сообщил очевидец Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 15 декабря водитель машины Renault Megane не справился с управлением и попал в неуправляемый занос из-за чего столкнулся с машиной Toyota RAV. В результате ДТП пострадало четыре автомобиля, водитель Toyota RAV была госпитализирована. Информация об этом появилась в сети.

«Водитель автомобиля „Renault Megane II“, двигаясь по улице Володарского со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Алтайской не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, не справился с управлением транспортного средства, совершил неуправляемый занос. В результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем <…> водитель Toyota RAV4 с места дорожного происшествия с травмами была доставлена в ГБУЗ СО ГБ №1 Нижний Тагил», — передает информацию Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Из-за столкновения в ДТП также попали автомобили, которые двигались за машиной Toyota RAV4 — водители и пассажиры Daewoo Matiz и Renault не пострадали. Очевидцы происшествия уточнили, что на месте ДТП была скользка дорога.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 15 декабря водитель машины Renault Megane не справился с управлением и попал в неуправляемый занос из-за чего столкнулся с машиной Toyota RAV. В результате ДТП пострадало четыре автомобиля, водитель Toyota RAV была госпитализирована. Информация об этом появилась в сети. «Водитель автомобиля „Renault Megane II“, двигаясь по улице Володарского со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Алтайской не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, не справился с управлением транспортного средства, совершил неуправляемый занос. В результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем <…> водитель Toyota RAV4 с места дорожного происшествия с травмами была доставлена в ГБУЗ СО ГБ №1 Нижний Тагил», — передает информацию Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Из-за столкновения в ДТП также попали автомобили, которые двигались за машиной Toyota RAV4 — водители и пассажиры Daewoo Matiz и Renault не пострадали. Очевидцы происшествия уточнили, что на месте ДТП была скользка дорога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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