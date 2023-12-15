В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 15 декабря водитель машины Renault Megane не справился с управлением и попал в неуправляемый занос из-за чего столкнулся с машиной Toyota RAV. В результате ДТП пострадало четыре автомобиля, водитель Toyota RAV была госпитализирована. Информация об этом появилась в сети.
«Водитель автомобиля „Renault Megane II“, двигаясь по улице Володарского со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Алтайской не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, не справился с управлением транспортного средства, совершил неуправляемый занос. В результате чего допустил столкновение со встречным автомобилем <…> водитель Toyota RAV4 с места дорожного происшествия с травмами была доставлена в ГБУЗ СО ГБ №1 Нижний Тагил», — передает информацию Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Из-за столкновения в ДТП также попали автомобили, которые двигались за машиной Toyota RAV4 — водители и пассажиры Daewoo Matiz и Renault не пострадали. Очевидцы происшествия уточнили, что на месте ДТП была скользка дорога.
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