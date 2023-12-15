15 декабря 2023

Глава фракции СР поддержит Путина на президентских выборах в 2024 году

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Сергей Миронов, интервью. Москва, миронов сергей
Сергей Миронов заявил, что на съезде партии поддержат кандидатуру Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом политик сказал в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24».

«Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать», — сказал Сергей Миронов президенту. Он уточнил, что партия готова собирать подписи и войти в штаб предвыборной компании Путина.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом политик сказал в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать», — сказал Сергей Миронов президенту. Он уточнил, что партия готова собирать подписи и войти в штаб предвыборной компании Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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