Глава фракции СР поддержит Путина на президентских выборах в 2024 году

Сергей Миронов заявил, что на съезде партии поддержат кандидатуру Владимира Путина
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом политик сказал в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24».
«Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать», — сказал Сергей Миронов президенту. Он уточнил, что партия готова собирать подписи и войти в штаб предвыборной компании Путина.
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