Глава фракции СР поддержит Путина на президентских выборах в 2024 году

15 декабря 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов заявил, что на съезде партии поддержат кандидатуру Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом политик сказал в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать», — сказал Сергей Миронов президенту. Он уточнил, что партия готова собирать подписи и войти в штаб предвыборной компании Путина.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом политик сказал в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24». «Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать», — сказал Сергей Миронов президенту. Он уточнил, что партия готова собирать подписи и войти в штаб предвыборной компании Путина.