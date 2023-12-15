В ХМАО столкнулись два большегруза

16 декабря 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

В ДТП погиб один из водителей Фото: Илья Московец © URA.RU Два большегруза столкнулись на 188 км от Ханты-Мансийска в сторону Сургута столкнулись два «большегруза». Из-за этого образовалась пробка по пять километров в обе стороны, сообщил очевидец корреспонденту URA.RU. Его слова подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО, добавив, что в результате столкновения один из водителей погиб: «ДТП было на 740 км а/д Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пойково. Столкнулся пустой бензовоз с цистерной и „пуховик“. Погиб водитель цистерны», — рассказали в пресс-службе. Цистерна начала складываться и пошла в занос на встречную полосу. Там в нее въехал грузовик, рассказал источник в силовых структурах. По словам очевидца, в результате ДТП на трассе образовалась пробка длиной 5 км.

Два большегруза столкнулись на 188 км от Ханты-Мансийска в сторону Сургута столкнулись два «большегруза». Из-за этого образовалась пробка по пять километров в обе стороны, сообщил очевидец корреспонденту URA.RU. Его слова подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО, добавив, что в результате столкновения один из водителей погиб: «ДТП было на 740 км а/д Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пойково. Столкнулся пустой бензовоз с цистерной и „пуховик“. Погиб водитель цистерны», — рассказали в пресс-службе. Цистерна начала складываться и пошла в занос на встречную полосу. Там в нее въехал грузовик, рассказал источник в силовых структурах. По словам очевидца, в результате ДТП на трассе образовалась пробка длиной 5 км.