15 декабря 2023

В ХМАО столкнулись два большегруза

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавший на бок самосвал на улице Декабристов. Екатеринбург, грузовик, дтп, самосвал, авария, маз
В ДТП погиб один из водителей Фото:

Два большегруза столкнулись на 188 км от Ханты-Мансийска в сторону Сургута столкнулись два «большегруза». Из-за этого образовалась пробка по пять километров в обе стороны, сообщил очевидец корреспонденту URA.RU. Его слова подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО, добавив, что в результате столкновения один из водителей погиб:

«ДТП было на 740 км а/д Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пойково. Столкнулся пустой бензовоз с цистерной и „пуховик“. Погиб водитель цистерны», — рассказали в пресс-службе. Цистерна начала складываться и пошла в занос на встречную полосу. Там в нее въехал грузовик, рассказал источник в силовых структурах. По словам очевидца, в результате ДТП на трассе образовалась пробка длиной 5 км.

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Два большегруза столкнулись на 188 км от Ханты-Мансийска в сторону Сургута столкнулись два «большегруза». Из-за этого образовалась пробка по пять километров в обе стороны, сообщил очевидец корреспонденту URA.RU. Его слова подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО, добавив, что в результате столкновения один из водителей погиб: «ДТП было на 740 км а/д Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пойково. Столкнулся пустой бензовоз с цистерной и „пуховик“. Погиб водитель цистерны», — рассказали в пресс-службе. Цистерна начала складываться и пошла в занос на встречную полосу. Там в нее въехал грузовик, рассказал источник в силовых структурах. По словам очевидца, в результате ДТП на трассе образовалась пробка длиной 5 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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