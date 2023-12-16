Стала известна причина смерти Мэттью Перри

Актер сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от «острого воздействия кетамина». Об этом сообщается в отчете о вскрытии, опубликованном бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.
«Мэттью Перри, публично боровшийся с употреблением алкоголя и запрещенных веществ на протяжении десятилетий, умер от острого воздействия кетамина. Ранее офис судмедэксперта заявлял, что причинами смерти были утопление, ишемическая болезнь сердца», — пишет
Кетамин — это мощное обезболивающее средство, которое становится все более популярным в качестве альтернативной терапии депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем. При остром отравлении этим препаратом возможны: повышение давления, тахикардия, галлюцинации, припадки, атаксия и другие симптомы.
Актер скончался на 54-м году жизни 28 октября. Больше всего он был известен по сериалу «Друзья», и к 2022 году зарабатывал по одному миллиону долларов за эпизод. Несколько лет назад Перри признавался, что поборол зависимость от запрещенных веществ.
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