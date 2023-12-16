Стала известна причина смерти Мэттью Перри

NYT: Мэттью Перри скончался из-за отравления кетамином

16 декабря 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

Вскрытие показало отравление кетамином Фото: Илья Московец © URA.RU Актер сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от «острого воздействия кетамина». Об этом сообщается в отчете о вскрытии, опубликованном бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. «Мэттью Перри, публично боровшийся с употреблением алкоголя и запрещенных веществ на протяжении десятилетий, умер от острого воздействия кетамина. Ранее офис судмедэксперта заявлял, что причинами смерти были утопление, ишемическая болезнь сердца», — пишет The New York Times со ссылкой на отчет. Кетамин — это мощное обезболивающее средство, которое становится все более популярным в качестве альтернативной терапии депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем. При остром отравлении этим препаратом возможны: повышение давления, тахикардия, галлюцинации, припадки, атаксия и другие симптомы. Актер скончался на 54-м году жизни 28 октября. Больше всего он был известен по сериалу «Друзья», и к 2022 году зарабатывал по одному миллиону долларов за эпизод. Несколько лет назад Перри признавался, что поборол зависимость от запрещенных веществ.

Актер сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от «острого воздействия кетамина». Об этом сообщается в отчете о вскрытии, опубликованном бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. «Мэттью Перри, публично боровшийся с употреблением алкоголя и запрещенных веществ на протяжении десятилетий, умер от острого воздействия кетамина. Ранее офис судмедэксперта заявлял, что причинами смерти были утопление, ишемическая болезнь сердца», — пишет The New York Times со ссылкой на отчет. Кетамин — это мощное обезболивающее средство, которое становится все более популярным в качестве альтернативной терапии депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем. При остром отравлении этим препаратом возможны: повышение давления, тахикардия, галлюцинации, припадки, атаксия и другие симптомы. Актер скончался на 54-м году жизни 28 октября. Больше всего он был известен по сериалу «Друзья», и к 2022 году зарабатывал по одному миллиону долларов за эпизод. Несколько лет назад Перри признавался, что поборол зависимость от запрещенных веществ.