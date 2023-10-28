Чем известен скончавшийся актер Мэттью Перри

Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

29 октября 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Настоящую славу актеру принес сериал «Друзья» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 54-м году ушел из жизни американский актер Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья». URA.RU рассказывает о биографии артиста. Мэттью Лэнгфорд Перри родился в штате Массачусетс (США) 19 августа 1969 года. Актер вырос в Оттаве (Канада). В детстве он увлекался большим теннисом. В 15 лет Перри решил заниматься актерской профессией и переехал в Лос-Анджелес. В 1987 году он снялся в сериале «Второй шанс». Свою первую роль в полнометражном фильме артист сыграл в кино «Одна ночь из жизни Джимми Риардона». Настоящая слава пришла к Перри в 1994 году, когда в эфир вышел сериал «Друзья». Благодаря огромной популярности картины, к 2022 году актер зарабатывал по одному миллиону долларов за эпизод. Ситком был закрыт в 2004 году. Перри снимался вместе с Сальмой Хайек в фильме «Поспешишь — людей насмешишь». Играл в фильмах: «Почти герои», «Танго втроем», «Мошенники», «Девять ярдов», «Хорошая борьба», «Клан Кеннеди: После Камелота», «Странная парочка», «Папе снова 17» и других. В 2004 году Мэттью Перри дебютировал в качестве режиссера. Он поставил одиннадцатый эпизод четвертого сезона сериала «Клиника» и исполнил гостевую роль в этом же эпизоде. Перри был трижды номинирован на премию «Эмми». За роль учителя в драме «История Рона Кларка» актер был номинирован на премию «Золотой глобус». Мэттью Перри скончался 28 октября. Предположительно, он утонул в джакузи после сердечного приступа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 54-м году ушел из жизни американский актер Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья». URA.RU рассказывает о биографии артиста. Мэттью Лэнгфорд Перри родился в штате Массачусетс (США) 19 августа 1969 года. Актер вырос в Оттаве (Канада). В детстве он увлекался большим теннисом. В 15 лет Перри решил заниматься актерской профессией и переехал в Лос-Анджелес. В 1987 году он снялся в сериале «Второй шанс». Свою первую роль в полнометражном фильме артист сыграл в кино «Одна ночь из жизни Джимми Риардона». Настоящая слава пришла к Перри в 1994 году, когда в эфир вышел сериал «Друзья». Благодаря огромной популярности картины, к 2022 году актер зарабатывал по одному миллиону долларов за эпизод. Ситком был закрыт в 2004 году. Перри снимался вместе с Сальмой Хайек в фильме «Поспешишь — людей насмешишь». Играл в фильмах: «Почти герои», «Танго втроем», «Мошенники», «Девять ярдов», «Хорошая борьба», «Клан Кеннеди: После Камелота», «Странная парочка», «Папе снова 17» и других. В 2004 году Мэттью Перри дебютировал в качестве режиссера. Он поставил одиннадцатый эпизод четвертого сезона сериала «Клиника» и исполнил гостевую роль в этом же эпизоде. Перри был трижды номинирован на премию «Эмми». За роль учителя в драме «История Рона Кларка» актер был номинирован на премию «Золотой глобус». Мэттью Перри скончался 28 октября. Предположительно, он утонул в джакузи после сердечного приступа.