Курганец заплатит более 100 тысяч рублей за предложенную им взятку

18 декабря 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Курганец предложил 50 тысяч рублей сотрудникам полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Курганской области заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за попытку дать взятку сотрудникам полиции, чтобы на него не составляли протокол. Об этом сообщается на сайте Целинного районного суда. Мужчина сначала предложил полицейским семь тысяч рублей, но увеличил сумму до 50 тысяч. «Признать виновным в совершении преступления по статье „Дача взятки“. Назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», — говорится в документе. Мужчина ехал по полосе встречного движения навстречу автомобилю сотрудников полиции. Полицейские развернулись, догнали нарушителя и остановили его, выяснив, что он пьян. Сидя в служебном автомобиле, подсудимый достал из кармана 7 263 рубля и предложил их полицейским, а после составления протокола он начал настойчиво предлагать взятку уже в размере 50 тысяч рублей.

Житель Курганской области заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за попытку дать взятку сотрудникам полиции, чтобы на него не составляли протокол. Об этом сообщается на сайте Целинного районного суда. Мужчина сначала предложил полицейским семь тысяч рублей, но увеличил сумму до 50 тысяч. «Признать виновным в совершении преступления по статье „Дача взятки“. Назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», — говорится в документе. Мужчина ехал по полосе встречного движения навстречу автомобилю сотрудников полиции. Полицейские развернулись, догнали нарушителя и остановили его, выяснив, что он пьян. Сидя в служебном автомобиле, подсудимый достал из кармана 7 263 рубля и предложил их полицейским, а после составления протокола он начал настойчиво предлагать взятку уже в размере 50 тысяч рублей.