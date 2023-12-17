17 декабря 2023
16 декабря 2023
15 декабря 2023

Курганец заплатит более 100 тысяч рублей за предложенную им взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец предложил 50 тысяч рублей сотрудникам полиции Фото:

Житель Курганской области заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за попытку дать взятку сотрудникам полиции, чтобы на него не составляли протокол. Об этом сообщается на сайте Целинного районного суда. Мужчина сначала предложил полицейским семь тысяч рублей, но увеличил сумму до 50 тысяч.

«Признать виновным в совершении преступления по статье „Дача взятки“. Назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», — говорится в документе.

Мужчина ехал по полосе встречного движения навстречу автомобилю сотрудников полиции. Полицейские развернулись, догнали нарушителя и остановили его, выяснив, что он пьян. Сидя в служебном автомобиле, подсудимый достал из кармана 7 263 рубля и предложил их полицейским, а после составления протокола он начал настойчиво предлагать взятку уже в размере 50 тысяч рублей.

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Житель Курганской области заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за попытку дать взятку сотрудникам полиции, чтобы на него не составляли протокол. Об этом сообщается на сайте Целинного районного суда. Мужчина сначала предложил полицейским семь тысяч рублей, но увеличил сумму до 50 тысяч. «Признать виновным в совершении преступления по статье „Дача взятки“. Назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», — говорится в документе. Мужчина ехал по полосе встречного движения навстречу автомобилю сотрудников полиции. Полицейские развернулись, догнали нарушителя и остановили его, выяснив, что он пьян. Сидя в служебном автомобиле, подсудимый достал из кармана 7 263 рубля и предложил их полицейским, а после составления протокола он начал настойчиво предлагать взятку уже в размере 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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