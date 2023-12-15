Спорткар из пермского автосервиса угнали его же сотрудники вместе с директором

16 декабря 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Клиент доверил ремонт своей машины частному предпринимателю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сотрудники и начальник одной из пермских частных автомастерских угнали Mercedes S-класса, который был передан в сервис на ремонт. Клиенту так и не вернули машину. «Mercedes угнали из пермского автосервиса его же сотрудники вместе с директором. Клиент доверил ремонт частной компании, внес предоплату и ждал звонка. Когда пришел с документами, в сервисе спорткара не оказалось. Механик рассказал, что они с начальником немножко покатались и попали в ДТП, за рулем находился глава мастерской» — указано в telegram-канале Ural Mash. После жалобы клиента в полиции возбудили уголовное дело об угоне. Владелец ИП был депортирован в Таджикистан. Автомобиль так и не нашли.

Сотрудники и начальник одной из пермских частных автомастерских угнали Mercedes S-класса, который был передан в сервис на ремонт. Клиенту так и не вернули машину. «Mercedes угнали из пермского автосервиса его же сотрудники вместе с директором. Клиент доверил ремонт частной компании, внес предоплату и ждал звонка. Когда пришел с документами, в сервисе спорткара не оказалось. Механик рассказал, что они с начальником немножко покатались и попали в ДТП, за рулем находился глава мастерской» — указано в telegram-канале Ural Mash. После жалобы клиента в полиции возбудили уголовное дело об угоне. Владелец ИП был депортирован в Таджикистан. Автомобиль так и не нашли.