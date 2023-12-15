15 декабря 2023

Спорткар из пермского автосервиса угнали его же сотрудники вместе с директором

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, мерседес бенц, mercedes-benz
Клиент доверил ремонт своей машины частному предпринимателю Фото:

Сотрудники и начальник одной из пермских частных автомастерских угнали Mercedes S-класса, который был передан в сервис на ремонт. Клиенту так и не вернули машину.

«Mercedes угнали из пермского автосервиса его же сотрудники вместе с директором. Клиент доверил ремонт частной компании, внес предоплату и ждал звонка. Когда пришел с документами, в сервисе спорткара не оказалось. Механик рассказал, что они с начальником немножко покатались и попали в ДТП, за рулем находился глава мастерской» — указано в telegram-канале Ural Mash.

После жалобы клиента в полиции возбудили уголовное дело об угоне. Владелец ИП был депортирован в Таджикистан. Автомобиль так и не нашли.

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Сотрудники и начальник одной из пермских частных автомастерских угнали Mercedes S-класса, который был передан в сервис на ремонт. Клиенту так и не вернули машину. «Mercedes угнали из пермского автосервиса его же сотрудники вместе с директором. Клиент доверил ремонт частной компании, внес предоплату и ждал звонка. Когда пришел с документами, в сервисе спорткара не оказалось. Механик рассказал, что они с начальником немножко покатались и попали в ДТП, за рулем находился глава мастерской» — указано в telegram-канале Ural Mash. После жалобы клиента в полиции возбудили уголовное дело об угоне. Владелец ИП был депортирован в Таджикистан. Автомобиль так и не нашли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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